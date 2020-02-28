Чтобы выжить: больницы Украины будут вынуждены сдавать помещения под казино

28.02.2020, Киев, Игорь Петров

Медучреждениям Украины не будет иметь смысла лечить пациентов при тарифах на медицинское обслуживание населения, которые вступают в силу с апреля 2020 года.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил юрист, специалист по медицинскому праву Максим Барышников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас не создана была полноценная система частного медстрахования. Медицинская страховая компания – единственный субъект в медицине, который заинтересован в том, чтобы люди были здоровы и никогда не приходили к врачу.

Больницы заинтересованы в том, чтобы пациентов было много, чтобы они были богатыми, чтобы они никогда не выздоравливали. Но тарифы, которые сейчас определены, переворачивают все с ног на голову.

На таких условиях больница заинтересована в том, чтобы сдать помещение под казино. Зачем оказывать услугу, которая планово убыточна? Где мы найдем стоматолога, который будет работать с условием, что за одни визит пациента больница будет получать 10 гривен? Понятно, что это – априори нежизнеспособная схема.

Теперь у нас новая власть, которая потратила много сил чтобы критиковать предыдущую. Я не могут понять, какие новые предложения за эти полгода появились? Не на словах, а в текстах принятых законов», – возмущен эксперт.