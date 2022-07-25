Чтобы закончить СВО, придётся идти до границы с НАТО – Сивков

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Мир на Украине возможен только после полного освобождения ее территории.

Об этом в интервью белорусскому информагентству заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«В противном случае, если останется хотя бы огрызок этой Украины, война все равно не прекратится. Минские соглашения это показали, к чему это приводит. Восемь лет непрерывной стрельбы, несмотря на мирные соглашения. Поэтому полное освобождение и уничтожение нацистского режима с проведением международного трибунала над военными преступниками с их главарями Зеленским и Порошенко», – сказал Сивков.