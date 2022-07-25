Чтобы закончить СВО, придётся идти до границы с НАТО – Сивков

25.07.2022  20:39 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Мир на Украине возможен только после полного освобождения ее территории.

Об этом в интервью белорусскому информагентству заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мир на Украине возможен только после полного освобождения ее территории. Об этом в интервью...

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«В противном случае, если останется хотя бы огрызок этой Украины, война все равно не прекратится. Минские соглашения это показали, к чему это приводит. Восемь лет непрерывной стрельбы, несмотря на мирные соглашения. Поэтому полное освобождение и уничтожение нацистского режима с проведением международного трибунала над военными преступниками с их главарями Зеленским и Порошенко», – сказал Сивков.

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