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05.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Происшествия, Спецслужбы, Украина
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Чтобы запутать следы, находчивый украинец перешел границу с Польшей задом наперед

Польские пограничники задержали гражданина Украины, который пытался пересечь границу, идя задом наперед, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об сообщила Госпогранслужба Польши. 

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Как выяснилось, 31-летнему украинцу отказали во въезде в страну на пропускном пункте в Медике. Он решил пересечь границу незаконно. Для этого он перешел пешком границу с Польшей в “зеленой зоне”, идя задом наперед. Таким образом, по его мнению, пограничники должны были бы решить, что он направлялся из Польши на Украину, а не наоборот.

Задержанный рассказал, что направлялся в Германию в поисках работы.

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Мужчину передали украинским пограничникам. Ему запретили въезд в Шенгенскую зону на три года.

В феврале на границе с Польшей двое мужчин подрались с пограничниками и закрылись в автомобиле.

В прошлом году на границе с Польшей пограничники нашли имитаторы следов лося, которые, вероятно, использовали контрабандисты.

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