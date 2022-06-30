Чтобы заткнуть дыру в бюджете Украина нашла деньги в Японии

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Новости Украины

Япония выделит для Украины дополнительные 100 миллионов долларов гуманитарной помощи. Средства будут потрачены на закупку медицинского оборудования и строительство временного жилья для внутренних переселенцев.

Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, сообщает Japan Today.

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Кисида отметил, что Япония также предоставит поддержку Украине в расширении мощностей по хранению зерна по мере приближения сезона сбора урожая. Как предполагается, временные зернохранилища будут развернуты у западных границ страны в соседних странах.

Ранее Украина получила от Японии дополнительных 500 млн долларов льготного кредита в рамках кредитного соглашения, которое подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и президент Японского агентства международного сотрудничества «Джайка» (JICA) Др. Акихико Танака.

«Средства направлены в госбюджет для финансирования первоочередных социальных и гуманитарных расходов, здравоохранение и т.д. Кредит предоставлен на льготных условиях: срок погашения кредита — 30 лет, в том числе, льготный период — 10 лет; процентная ставка — 1% годовых», — говорится в сообщении украинского Минфина.

А 7 июня между правительством Украины и правительством Японии бвло подписано дополнительное Соглашение по кредиту Японского агентства международного сотрудничества на политику развития в сфере чрезвычайного экономического восстановления.

Сумма кредита составляет около 600 млн долларов. Украина уже получила по указанному Соглашению примерно 100 млн долларов.

Эти факты должны стать холодным душем для тех российских экспертов-шапкозакидателей, которые убаюкивают общество прогнозами о том, что у киевского режима скоро закончатся деньги, в результате чего он потеряет возможность удерживать экономическую ситуацию под контролем и вести войну с Россией. До достижения своих целей коллективный Запад не позволит Украине рухнуть, а значит, деньги у Киева будут в любом случае, как и вооружения.