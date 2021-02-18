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18.02.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Донбасс, Пропаганда, Украина
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«Чтобы знали героев» – киевское правительство откроет в Донбассе музей майдана

Новости Украины

На подконтрольной Киеву территории Донбасса открывают мемориально-культурный комплекс, посвящённый госперевороту 2014 года и погибшим на майдане боевикам «небесной сотни».

Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава общественного объединения «Семья героев небесной сотни» Юрий Аксенин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу презентовать наших представителей в Донецкой области, 18 февраля будет открыт вблизи к линии разграничения мемориально-культурный комплекс, который будет называться «Герои освободительного движения». Начнётся он с героев небесной сотни и революции достоинства.  Это важный вклад в то, чтобы жители Донбасса не забывали и помнили, в том числе, и своих героев», – сказал он.

В свою очередь, глава общественной организации «Коломедиа» Николай Бондар отметил, что в мемориально-культурном комплексе планируется создать музей, посвящённый госперевороту 2014 года.

«При содействии областной администрации, местных волонтёров и участников боевых действий осуществляется коммуникация на этом уровне. Происходит коммуникация и признание того, что третья освободительная борьба начиналась с героев небесной сотни, и в первую очередь в этом мемориальном комплексе будет музей, он начинается с героев небесной сотни.


Он будет открываться 18 февраля – именно тогда, 7 лет назад, началось так называемое мирное шествие, которое далее переросло в события, которые на протяжении трёх дней изменили Украину», – заключил Бондар.

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