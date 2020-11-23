23.11.2020, Москва, Елена Острякова
 
Политика, Россия, Экономика
Просмотров:

Чубайс, до свидания! Мишустин прикрывает кормушки системных либералов


Так называемые «институты развития» в России будут оптимизированы. Из нынешних 40 останется 5 крупных. Большая часть перейдет к ВЭБ, часть будет объединена, восемь из них ликвидируют.

Об этом сегодня заявил премьер-министр России Михил Мишустин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«На сегодняшний день их 40. Все они создавались для решения конкретных задач. От них требовались определенные действия, которые в своё время дали значимый результат. Но за последние годы появились новые вызовы, которые требуют существенной корректировки их работы. Наш анализ показал, что деятельность этих институтов слабо увязана с новыми национальными целями развития» – сказал Мишустин.

Корпорация МСП, Российский экспортный центр, ЭКСАР, “Роснано” и четыре фонда (“Сколково”, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности) перейдут под управление ВЭБ РФ. Часть функций еще восьми институтов развития перераспределят между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти. Сами институты развития будут ликвидированы

«Чтобы понять, что сегодня разворошил премьер Мишустин – посмотрите фамилии тех, кто возглавлял Институты развития. Одно только скажу: это вторая масштабная волна национализации элит в России и обнуление десятков элитных договоренностей.
Многие лишаются статуса, источника благосостояния и попадают под расследования. У всех на слуху только Чубайс, но это дымовая завеса, ключевые фигуранты будущих уголовных дел совсем другие», – прокомментировал событие в своем телеграм-канале политолог Марат Баширов.


«Легендарный Анатолий Чубайс действительно уходит на другую работу или, в пределе, на пенсию. (Первое по смыслу может не противоречить второму). “Роснано” фактически передается в управление ВЭБ. РФ», – написал либеральный политолог Станислав Белковский. Он уточнил, что такой «пенсионной» работой для Чубайса может стать курирование арктических проектов, о чем уже ходили слухи.

«У Медведева забирают Сколково. Фонд передадут в ВЭБ. Это очень серьезный удар по финансовой структуре группы экс-президента», – считает еще один политолог Илья Гращенков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть