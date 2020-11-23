Чубайс, до свидания! Мишустин прикрывает кормушки системных либералов

23.11.2020, Москва, Елена Острякова

Так называемые «институты развития» в России будут оптимизированы. Из нынешних 40 останется 5 крупных. Большая часть перейдет к ВЭБ, часть будет объединена, восемь из них ликвидируют.

Об этом сегодня заявил премьер-министр России Михил Мишустин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний день их 40. Все они создавались для решения конкретных задач. От них требовались определенные действия, которые в своё время дали значимый результат. Но за последние годы появились новые вызовы, которые требуют существенной корректировки их работы. Наш анализ показал, что деятельность этих институтов слабо увязана с новыми национальными целями развития» – сказал Мишустин.

Корпорация МСП, Российский экспортный центр, ЭКСАР, “Роснано” и четыре фонда (“Сколково”, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности) перейдут под управление ВЭБ РФ. Часть функций еще восьми институтов развития перераспределят между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти. Сами институты развития будут ликвидированы

«Чтобы понять, что сегодня разворошил премьер Мишустин – посмотрите фамилии тех, кто возглавлял Институты развития. Одно только скажу: это вторая масштабная волна национализации элит в России и обнуление десятков элитных договоренностей.

Многие лишаются статуса, источника благосостояния и попадают под расследования. У всех на слуху только Чубайс, но это дымовая завеса, ключевые фигуранты будущих уголовных дел совсем другие», – прокомментировал событие в своем телеграм-канале политолог Марат Баширов.

«Легендарный Анатолий Чубайс действительно уходит на другую работу или, в пределе, на пенсию. (Первое по смыслу может не противоречить второму). “Роснано” фактически передается в управление ВЭБ. РФ», – написал либеральный политолог Станислав Белковский. Он уточнил, что такой «пенсионной» работой для Чубайса может стать курирование арктических проектов, о чем уже ходили слухи.

«У Медведева забирают Сколково. Фонд передадут в ВЭБ. Это очень серьезный удар по финансовой структуре группы экс-президента», – считает еще один политолог Илья Гращенков.