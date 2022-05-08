Чубайс колесит по миру, несмотря на потерю миллиардов из бюджета

Анатолий Чубайс колесит по миру. Недавно он прибыл в Израиль с супругой режиссером Авдотье Смирной. В марте они улетели из России в Стамбул и, по слухам, два месяца находились в Италии, впрочем, представители Чубайса это отрицают.

В Кремле не отслеживают перемещения бывшего официального представителя президента по связям с международными организациями. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

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«Мы не имеем ни возможности, ни желания следить за судьбой Чубайса. Известно, что он находится за границей. У нас он больше не работает», – заявил Песков.

Такое безразличие многих удивило и возмутило.

«Все-таки Российская Федерация – это удивительная страна… прямо сказочная… Человек обанкротил госкомпанию, нанеся убытков на 80 миллиардов рублей (и это только официально заявленных), а его местоположение никого в Кремле не интересует… «Россия – щедрая душа!», – написал в своем ТГ-канале бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

«В Россию бывший главный прихватизатор, могильщик ЕЭС, расхититель бюджетных средств и адепт зеленой энергетики возвращаться не собирается. Спасибо, дорогая власть, за очередного сбежавшего вора. Теперь мы сплотимся еще сильнее», – возмущается экономист Никита Кричевский.

Через день после отъезда «отца ваучера» новый глава «Роснано» Сергей Куликов обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой о проверке компании за 2010-2020 годы. В эти годы компанией руководил Анатолий Чубайс.

Как следует из письма Куликова, к концу 2020 года долг «Роснано» составлял свыше 146 млрд рублей, а расходы на обслуживание компании в 2020-2021 годах достигли 126 млрд рублей. Еще в 2016 году ее обязательства превысили стоимость активов, стала очевидной «имущественная недостаточность» компании и «проявились признаки несостоятельности (банкротства)».

После этого в компании часть обязательств стали относить в отчетности к разделу «Добавочный капитал», и это обернулось ущербом в 28 млрд рублей в виде начисленных и уплаченных процентов. В 2017 и 2018 году прежнее руководство «Роснано» решило выплатить дивиденды правительству на 1,1 млрд рублей, хотя стоимость чистых активов была меньше уставного капитала.

В конце 2021 года перед «Роснано» возникла угроза дефолта, компания отказалась платить по своим долгам. Московская биржа приостановила торги облигациями компании. В результате ее индекс упал на 3,6%. Пострадали акции всех крупных госкорпораций, даже «Газпрома». Под угрозой был страновой кредитный рейтинг. Государство было вынуждено погасить долги «Роснано», в которое в нулевых было вложено 200 млрд руб из госбюджета. Появилась информация о том, что правоохранительные органы рассматривают возможность возбуждения уголовного дела о мошенничестве и растрате в отношении бывшего руководства госкомпании.

На тот момент Чубайс уже год не руководил «Роснано». После его ухода выручка компании выросла в 6 раз, а валовая прибыль — в 5,3 раза до 15,3 миллиарда рублей. Чистая прибыль составила 2,9 миллиарда рублей, а расходы на управление сократились на миллиард рублей.

Когда журналисты попытались поинтересоваться у Чубайса, как ему удалось растратить миллиарды государственных денег, он в грубой форме порекомендовал обращаться «к тем уродам, что это придумали, в погонах и без».

Скандальная телеведущая Ксения Собчак попыталась отбелить репутацию бывшего директора «Роснано» и сняла двухчасовой фильм как бы о его жене. Там она заявила, что Чубайс должен был получить звание Героя России «за то, что он взял на себя ненависть всего русского народа, совершив в тех предлагаемых обстоятельствах просто героический поступок». Сам Чубайс «скромно» заявил Собчак, что все хорошее и плохое происходит в России благодаря ему.

Эксперты предполагают, что Чубайса заранее предупредили о заявлении Куликова, и он поспешил уехать. Характерно, что «главный приватизатор России» не явился в апреле на суд, в котором рассматривалось дело о краже у него из дома 70 млн рублей (изначально он оценил ущерб в 3 млрд руб).

Впрочем без денег за границей «отец ваучера» не останется.

«Анатолий Чубайс талантливый менеджер и сейчас придумал новую схему, как сохранить приватизированное. Он дает деньги в долг какому-то человеку. Тот покупает его собственность. В частности, загородное поместье за 50 миллионов долларов. Но далее на эту собственность накладывается обременение в пользу Чубайса, пока этот человек не выплатит Чубайсу долг. То есть формальный собственник ничего с этой собственностью сделать не может. То есть формально у этой собственности другой владелец, и эту собственность у Чубайса нельзя арестовать. Но фактически это собственность по-прежнему Чубайса. Изящная схема. Вот клевещут сейчас на Чубайса, что он всю свою собственность в России сейчас переписывает по такой схеме. Новейшая модель Чубайса», – написал политолог Сергей Марков.

У Чубайса в подмосковном Переделкино шикарный особняк за 800 миллионов рублей. Он включает в себя гостевой дом (площадью 585,9 кв. м), жилой дом (площадью 2 656,8 кв. м), дом охраны (736,7 кв. м) и сам земельный участок (площадью 15 563 кв. м). Авдотья Смирнова рассказывала, что они собираются «передать территорию под Дом творчества ученых», однако этого не произошло.