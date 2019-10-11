Чубайс прокукарекал «Слава Украине» в российском эфире

11.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Россия якобы совершила страшное преступление, вероломно напав на «свободную и европейскую» Украину.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил брат председателя правления ОАО «Роснано» Анатолия Чубайса, российский философ и социолог Игорь Чубайс, которого пригласили в студию оппонировать экс-министру обороны ДНР Игорю Гиркину (Стрелкову), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Донбасс де-юре является частью Украины, и он туда вернётся. Я считаю, что наша страна, к несчастью, находится в состоянии глубочайшего кризиса – и экологического, два миллиона километров тайги уже сгорело, и демографического, у нас убывает население. И экономического – у нас пять лет снижается жизненный уровень, причём за это отвечает уже президент. Бывают кризисы и полгода, и год, но, когда пять лет, значит, он не может ничего сделать, не может вывести страну.

И при этом наша страна ведёт войну на Украине. Украина добивается демократических прав, правовых норм. На Украине прошли свободные выборы, Украина является частью Европы, свободный въезд-выезд.

Я считаю войну с Украиной преступлением, и тот, кто развязал эту войну, является преступником, и я готов вести дискуссию только в случае, если мой оппонент признаёт свою вину и ответственность. Если он не признаёт этого, то я покидаю студию. Слава Украине!», – добавил философ и вышел из студии.

После этого Чубайса, как покинувшего «поле боя», признали проигравшим в дискуссии по техническим причинам.

Напомним, ранее Игорь Чубайс в прямом эфире называл большинство жителей России «дебилами» и восхищался бывшим украинским президентом Петром Порошенко.