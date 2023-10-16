Чубайс, сбежавший из РФ, раздает помощь в Израиле. Донбассу ни разу не помогал

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс вернулся в Израиль после своего панического бегства в Дубай сразу после атаки ХАМАС.

Российские либералы с умилением публикуют фото, как Чубайс со своей женой Авдотьей Смирновой раздают пострадавшим от атаки израильтянам гуманитарную помощь, закупленную на собственные средства.

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«Это к вопросу, что Родина всегда одна. Никакой запасной родины быть не может. И Россия Родиной для Чубайса никогда не была. И мы своими для него тоже никогда не были. У него тут было пастбище. Он тут кормился, точнее – жрал», – прокомментировал фото в своем тг-канале публицист Сергей Мардан.

Тему поддерживает политолог Сергей Марков:

«В тяжёлые для Родины времена Чубайс хочет быть со своей Родиной. А что же он раньше-то не говорил, когда в правительстве сидел и во главе госкорпораций, где его настоящая Родина? Что-то не помню его помощь пострадавшим от террора на Донбассе. Где вы были 8 лет со своей гуманитарной помощью? Вот вопросы, которые ему хотят задать миллионы».

В марте прошлого года Чубайс отказался от своей должности советника президента РФ и выехал из России. С тех пор он засветился в Турции, Италии и на Кипре. При этом он подписался как независимый британский исследователь из Глазго под своей статьей в журнале «Вопросы экономики», издаваемом при поддержке РАНХиГС.

Наконец в мае израильские СМИ опубликовали фото, как Чубайс и Смирнова подают запрос в МВД Израиля на получение долгосрочных документов. Также утверждалось, что Чубайсу принадлежит «как минимум один объект недвижимости» в этой стране. Сам «отец ваучера» категорически опровергал эту информацию.

В сентябре президент РФ Владимир Путин высмеял Чубайса за то, что он скрывается в Израиле, и назвал его Моше Израилевичем. Он высказал предположение, что Чубайс уехал из России, потому что вскрылись финансовые нарушения в «Роснано».

Через день после отъезда Чубайса из России новый глава «Роснано» Сергей Куликов обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить работу компании за 2010-2020 годы. Однако первые признаки несостоятельности (банкротства) «Роснано», в которое государство вложило 200 миллиардов рублей, появились еще в 2016 году. Деньги тратились на завышенные зарплаты и расходы, и выводились за границу.

В конце 2021 года компания отказалась платить по своим долгам. Московская биржа приостановила торги облигациями «Роснано» В результате ее индекс упал на 3,6%. Пострадали акции всех крупных госкорпораций, даже «Газпрома». Под угрозой был страновой кредитный рейтинг.