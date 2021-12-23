Чубайс снова выкрутился – Путин считает, что госгарантии разорившейся Роснано будут исполняться

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Государство исполнит свои гарантии перед компанией Роснано, которая в прошлом месяце отказалась платить по своим долгам.

Об этом сегодня заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это непростая проблема, кто-то говорит 140 миллиардов, кто-то — 102 миллиарда. По-разному оцениваются эти проблемы в стоимостном выражении правительством, самой компанией. Вы знаете, к работе приступило новое руководство, у них есть карт-бланш на объективную оценку, привлечь лучших специалистов. Есть достаточно большой объем гарантий, которые предоставлены правительством РФ под проекты. Надо сказать, что компания Роснано, по сути, венчурная компания. Не буду скрывать, я был одним из инициаторов создания этой компании – точно так же, как подталкивал правительство к финансированию спутниковой группировки «Глонасс»… В Роснано коллеги шли в значительной мере непроторенным путем. Часть проектов реализовали успешно, часть не смогли. Это рискованные вложения. Поэтому государство и шло на то, чтобы обеспечить эту работу своими гарантиями. Но надо посмотреть на реальное состояние, чтобы компания поработала со своими кредиторами, с банками. Вот, Сбербанк избавился от значительной части кредитов, он перепродал их куда-то. Может быть, у руководства Сбербанка была какая-то инсайдерская информация. Госгарантии существуют, они должны исполняться, но это не исключает работу компании с банками, улучшения своих экономических показателей», – сказал Путин.

По его информации Роснано погасила часть долгов из собственных средств.

«Это значит, что компания является жизнеспособной. Думаю, процесс надо проводить спокойно, исходя из реалий экономической ситуации и тех проектов и программ, которые должны приносить доход», – сказал президент.

В ноябре госкорпорация «Роснано», которую долгие годы возглавлял Анатолий Чубайс, оказалась на пороге дефолта, накопив долгов на десятки миллиардов рублей. В связи с этим компания провела встречу с кредиторами и обсудила «возможные сценарии реструктуризации». В результате дефолта «Роснано» индекс Мосбиржи упал на 3,6%. Пострадали акции всех крупных госкорпораций, даже «Газпрома». Под угрозой был страновой кредитный рейтинг. В декабре «Роснано» предложила банкам признать недействительными договоры о кредитах под госгарантии почти на 55 млрд руб.

В нулевых в компанию было вложено 200 млрд руб из госбюджета.

Появилась информация о том, что правоохранительные органы рассматривают возможность возбуждения уголовного дела о мошенничестве и растрате в отношении бывшего руководства госкомпании «Роснано». В СМИ писали о том, что корпорация непомерно завышала зарплаты сотрудникам и создавала дочерние структуры, через которые выводила средства в оффшоры.

Кстати, в 2012 году «Роснано» отказалась финансировать программу Глонасс, которой так гордится президент.

После ухода Чубайса выручка «Роснано» выросла в 6 раз, а валовая прибыль — в 5,3 раза до 15,3 миллиарда рублей. Чистая прибыль составила 2,9 миллиарда рублей, а расходы на управление сократились на миллиард рублей.