Чубайс в статусе недосягаемого уголовника может напоследок послужить народу

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СМИ-иноагенты упорно продвигают идею о том, что недавние аресты топ-менеджеров «Роснано» предвещают вовсе не практически бесполезное возбуждение уголовного дела против находящегося в Израиле бывшего главы этой корпорации Анатолия Чубайса, а вполне конкретные гонения на так называемых сислибов: главу Банка России Эльвиру Набиуллину и министра финансов Антона Силуанова.

Тгк-иноагент «Незыгарь» сообщает, что следователи по делу «Роснано» намерены провести опрос Набиуллиной и Силуанова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Также на допрос будет вызван бывший председатель Совета директоров корпорации Аркадий Дворкович, который сейчас проживает в Европе. Согласно имеющимся материалам, руководство Центробанка и Минфина может быть причастно к злоупотреблениям в «Роснано», а задержанные руководители являются лишь техническими исполнителями при организаторе схемы.

Напомним, что арестованные топ-менеджеры подозреваются в фальсификации якобы имевших место инвестиций (на самом деле деньги выводились за рубеж), чтобы добиться предоставления «Роснано» госгарантий под 30% годовых, что превышало тогдашние рыночные ставки кредитов в три-четыре раза.

Банки первой десятки, включая Сбербанк и ВТБ, обладая информацией о финансовом крахе и предбанкротном состоянии «Роснано», выдали кредиты на десятки миллиардов рублей. Совершение подобных действий безнаказанно было возможно только при наличии санкции Набиуллиной. Минфин, чей представитель входил в совет директоров «Роснано», был также осведомлен об афере, но оформил госгарантии.

Телеканал-иноагент «Дождь» сообщает, что Чубайс мог покинуть Россию перед началом СВО, а не в марте 2022 года, как утверждалось ранее. Отъезд был связан с угрозой расследования многомиллиардного воровства в «Роснано».

«В ослаблении Силуанова заинтересован, прежде всего, премьер-министр Мишустин. Отношения чиновников не заладились с момента назначения Мишустина на пост премьера. Мишустин Силуанову враг, это ни для кого не секрет. С начала премьерства он пытается избавиться от подчиненного», – уверенно вещает из Амстердама иноагент Юлия Таратута.

Из официальной публикации Банка России «О чем говорят тренды» следует, что на заседании совета директоров ЦБ 14 февраля ключевая ставка не будет повышена. Столь резкую смену риторики вряд ли можно объяснить осознанием ЦБ губительности его прежнего курса. Гораздо вероятнее, что речь идет о политическом и кадровом выживании руководства регулятора, пишет «Незыгарь».

Все эти публикации можно было объяснить желанием иноагентов посеять смуту в российской власти. Однако с резкой критикой ЦБ выступил и самый яркий прокремлевский журналист России Владимир Соловьев.

«В отчете Центробанка есть хоть слово о том, что идет война, что нам необходимо расширять производство оборонно-промышленного комплекса? Наш регулятор смущает высокий потребительский спрос и растущие зарплаты? Пусть тогда Центробанк напишет президенту, что резко против его политики… Может быть, глубокоуважаемой госпоже Набиуллиной стоит присмотреться к своей команде? Может быть, там просто нет людей, которые понимают современную экономику? Экономику военного времени», – заявил Соловьев.

А экономист Никита Кричевский считает, что дело идет все-таки к возбуждению уголовного дела против Чубайса, а Силуанова не тронут.