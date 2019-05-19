Чубаров анонсировал провокацию на границе с Крымом

19.05.2019, Киев, Владимир Гладков

В знак протеста против инициатив некоторых еврочиновников о возвращении российской делегации права голоса в ПАСЕ, меджлисовцы обратятся к ним с предложением устроить совместную провокацию на государственной границе с Крымом, пешком перейдя с украинской на российскую территорию.

Об этом в ходе митинга на Майдане заявил глава запрещенного в РФ меджлиса Рефат Чубаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вчера-позавчера в Кабинете министров Совета Европы произошли события, которые являются для нас такими, что представляют вызов для Украины. Кабинет министров Совета Европы принял решение, которое может открыть дорогу для восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ. Вы знаете, что сейчас вся делегация приостановлена в своих полномочиях.

И у меня вызвали недоразумение некоторые мотивации. Министр иностранных дел Германии сказал о том, что «Очень важно, чтобы Россия была среди нас, и чтобы российские граждане имели бы возможность обращаться в Европейский суд по правам человека». Видите, какая мотивация. Для некоторых западноевропейских политиков важно, чтобы российские граждане имели возможность обращаться в Европейский суд, чтобы защититься от своего собственного правительства. Но извините, возникает вопрос, а почему эти граждане допускают такое правительство к управлению?

Я думаю, а может нам тогда предлагать некоторым министрам западноевропейских стран, которые думают, что очень важно, чтобы граждане России имели доступ к Европейскому суду по правам человека, давайте предложим им приехать в Украину, встать вместе с нами, и пешком перейти административную границу на Чонгаре, Каланчаке, Чаплинке. Потому что, если очень важны права граждан России, почему не важны права украинцев, в том числе крымских татар, свободно перемещаться по своей стране, чтобы быть у себя дома?

Я думаю, мы оформим это предложение. Пусть приезжают министры, мы становимся на границе, и идем пешком домой, в свой дом, который контролируется Россией, которую они тащат в Совет Европы.

Мы, как украинское государство, должны правдами и неправдами сделать все, чтобы Россия не смогла хитрить. Россия, как государство-агрессор, должна быть принуждена к тому, чтобы уйти вон с украинских земель», – сказал Чубаров.