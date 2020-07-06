Чубаров анонсирует возвращение украинских боевых кораблей в бухты Севастополя

06.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несмотря на то, что в 2014 году от украинского военного флота практически ничего не осталось, сейчас ВМС Украины стали гораздо сильнее и вскоре захватят Севастополь.

Об этом на своей странице в Facebook заявил главарь запрещенного в РФ Меджлиса Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Военная агрессия Россия в феврале-марте 2014 нанесла тяжелый удар по ВМС Украины, которые потеряли большую часть кораблей и личного состава, с которого только 1/3 военнослужащих осталась служить Украине.

Сегодня восстановленные ВМС Украины усиливаются, принимают участие в проведении операции Объединенных сил на востоке Украины, защищают юго-восточные границы и морскую зону и побережье украинского государства.

Уверены, что действующий личный состав ВМС Украины приумножит морскую славу Украины и снова станет своими боевыми кораблями в бухтах Севастополя и у причалов других баз освобожденного от российских оккупантов Крыму», – написал Чубаров.

Это заявление прокомментировал историк и политолог Владимир Корнилов.

«Погодите, как это «вернутся»?! Так они который год там ржавеют! Россия вон уже сколько лет просит их забрать. Особенно подлодку «Запоржавье» (проклятый Т9). Так не забирают же!» – написал он в соцсети.