06.07.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Украина
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Чубаров анонсирует возвращение украинских боевых кораблей в бухты Севастополя


Несмотря на то, что в 2014 году от украинского военного флота практически ничего не осталось, сейчас ВМС Украины стали гораздо сильнее и вскоре захватят Севастополь.

Об этом на своей странице в Facebook заявил главарь запрещенного в РФ Меджлиса Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Военная агрессия Россия в феврале-марте 2014 нанесла тяжелый удар по ВМС Украины, которые потеряли большую часть кораблей и личного состава, с которого только 1/3 военнослужащих осталась служить Украине.

Сегодня восстановленные ВМС Украины усиливаются, принимают участие в проведении операции Объединенных сил на востоке Украины, защищают юго-восточные границы и морскую зону и побережье украинского государства.

Уверены, что действующий личный состав ВМС Украины приумножит морскую славу Украины и снова станет своими боевыми кораблями в бухтах Севастополя и у причалов других баз освобожденного от российских оккупантов Крыму», – написал Чубаров.

Это заявление прокомментировал историк и политолог Владимир Корнилов.


«Погодите, как это «вернутся»?! Так они который год там ржавеют! Россия вон уже сколько лет просит их забрать. Особенно подлодку «Запоржавье» (проклятый Т9). Так не забирают же!» – написал он в соцсети.

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