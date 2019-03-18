Чубаров боится, что уже не вернется в Крым

18.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

Крым якобы стал для Российской Федерации проблемой, которая не имеет быстрого решения.

Об этом в интервью киевскому журналу “Новое время” заявил глава запрещенного в РФ меджлиса крымский татар, депутат ВР Рефат Чубаров.

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“То, что пять лет длится оккупация, это превышает все плюсы, которые мы можем перечислить. Но если понимать, что оккупация Крыма Россией для всего международного сообщества оказалась проблемой, которая не знает быстрого решения, то за эти пять лет мы сделали максимально возможное для того, чтобы мир не отвернулся от Украины и Крыма”, – сказал глава украинский политик.

Также издание поинтересовалось, чего или кого он боится.

“Если честно, я боюсь не успеть возвратиться в Крым, но очень верю в то, что мы вернемся”, – ответил Чубаров.