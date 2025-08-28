Чубаров чудит: «Люди в Крыму в ярости – Кабмин Украины тормозит закрепление статуса меджлиса!»

Вадим Москаленко.  
28.08.2025 22:26
  (Мск) , Киев
Просмотров: 368
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Пропаганда, Россия, Украина, экстремизм


Кабинет министров Украины кишит «агентами Москвы».

Об этом на форуме экспертной сети «Крымской платформы» в Киеве заявил главарь запрещенного в России экстремистского меджлиса Рефат Чубаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Кабинет министров Украины кишит «агентами Москвы». Об этом на форуме экспертной сети «Крымской платформы»...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Каждое невыполненное задание очень болезненно отдаётся на настроении этих людей. Можно сказать, например, о невыполнении Кабинетом министров Украины закона Украины и соответствующей статьи относительно закрепления статуса представительского органа за меджлисом крымскотатарского народа.

Люди в Крыму просто не понимают! Они говорят открыто: «У вас в Кабинете министров сидят агенты Москвы!». Люди имеют право это говорить, потому что мы видели очень много агентов до 2014 года в крымских структурах власти. Люди сейчас это перебрасывают на современные структуры власти.

Очень надеюсь, что новоназначенное правительство всё-таки исправит эту ошибку, и мы сейчас пытаемся найти взаимодействие с пани премьер-министром Украины», – вещал Чубаров.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить