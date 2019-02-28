Чубаров деморализован: «Запад не хочет воевать с Россией»

28.02.2019, Киев, Владимир Гладков

В Киеве жалуются, что международное сообщество занимает слишком мягкую позицию и не желает усугублять противостояние с Россией.

Об этом в ходе международного форума в Киеве заявил лидер экстремистской организации «Меджлис», депутат ВР Рефат Чубаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В выступлении уважаемого представителя Госдепартамента и специального посланника Курта Волкера обращу внимание на одно предложение: «США будут продолжать диалог с Российской Федерацией». Я тоже сторонник того, что все передовые государства должны всегда вести между собой диалог. Но необходимо отдавать себе отчёт, в какой мере, в какой сфере, и какие приоритетные вопросы в этом диалоге. В условиях, когда РФ брутально нарушила всё международное право и разрушила ту конструкцию международного права, которая была построена после Второй мировой войны, вести диалог с Россией – это говорить про то, когда и как она вернётся в границы международного права.

Но вести диалог с Россией – это не значит, что его можно вести в самом широком спектре всех сфер жизнедеятельности или взаимоотношений между государствами. Тем более поддерживать нарушающее международное право государство в сфере экономики и финансов», –сказал Чубаров.

По его мнению, самым болезненным для киевского режима является прагматическая позиция западных стран и международных организаций, которые, несмотря на все старания украинских дипломатов и политиков, не хотят окончательно ссориться с Россией.

«Чтобы вы понимали, что такое прагматизм в проявлении международных организаций: в июне 2014 года, через некоторое время после того, как Россия оккупировала Крым в Бакинской декларации ОБСЕ говорит о том, что Россия нарушила все 10 базовых принципов ОБСЕ. Больше нет базовых принципов, Россия нарушила все, что можно было. Прошло пять лет, каждый год она обновляется, что-то добавляется, но Россия себя очень хорошо чувствует в ОБСЕ.

Но самое главное и самое болезненное – много других стран очень хорошо себя ощущают с Россией. Такой прагматизм является угрозой мировому миропорядку», – сокрушается украинский политик.