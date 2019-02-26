Чубаров грозится выселить всех понаехавших в Крым

26.02.2019, Киев, Галина Шершнева

Все люди, переселившиеся в Крым после 2014 года, будут выселены с полуострова, если он вернется в состав Украины.

Об этом в эфире телеканала «Перший» сказал лидер экстремистской организации «Меджлис» Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия еще не дошла до линии невозврата в Крыму. Но чем больше будет проходить времени, тем больше будет таких процессов укоренения России. Через пять-шесть лет, когда мы будем обговаривать возвращение Крыма, будут говорить про права сотен тысяч россиян, которых поселили на наши земли. Что они имеют право голоса и не хотят крымско-татарской автономии. Мы должны четко сказать: все, кто поселился в Крыму после оккупации, поедут домой. Чтоб они там не закреплялись», – сказал Чубаров.

Что касается коренных крымчан, утверждает меджлисовец, они должны четко понимать, что их ждет в случае «деоккупации».

«Все граждане, которые попали в условия оккупации, должны надеяться на опеку украинского государства. Даже те, кто выступил против украинского государства. Но мы должны сказать, в каких формах это будет происходить. Где-то люстрация, где-то ограничение на какой-то срок. Люди должны знать, чтоб из этого исходить, даже враги. Мы должны избегать размытости в отношениях с ними «, – добавил Чубаров.