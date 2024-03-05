Чубаров и Джемилев втягивают молодёжь Крыма в зарубежные экстремистские секты

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Бежавшая в Киев верхушка запрещенного в РФ за экстремизм «меджлиса» пожаловалась, что минувшим утром в Бахчисарае и в Джанкойском районах Крыма силовики провели обыски в домах постоянных участников акций в поддержку сторонников террористической организации – запрещенной в России политической партии «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Обыски также прошли в домах «имамов» – вероятно, причастных к этой организации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Курируемое из Украины антироссийское движение «Крымская солидарность» пишет про 10 фигурантов – 4 проживают в Бахчисарае и 6 в Джанкойском районе. Причину обысков не называют, однако многие обыскиваемые запечатлены на фото с листком «единство дороже штрафов», что может служить подтверждением их участия в акциях, тайно направляемых меджлисовцами.

Духовное управление мусульман Крыма в течение нескольких лет проводило разъяснительную работу по упразднению сектантских течений, но финансируемые Лондоном псевдоисламские проповедники находят новых сторонников, пользуясь их неосведомленностью о реальных целях экстремистов. А затем использует осужденных за участие в террористической организации, как примеры якобы притеснения мусульман в Крыму и борьбы с инакомыслием.

«Для них это – работа, которая должна продолжаться. И если не будут возбуждаться уголовные дела, то у них прекратится деятельность на этом поле. В этой части в Духовном управлении чёткая позиция сформировалась ещё в период Украины, и в 2014 году муфтий четко дал понять всем, что ДУМК готов выступить защитником тех, кто в рамках законодательства, в рамках совести отказывается от участия в разных религиозных сектах и экстремистских организациях», – подчеркнул член Совета крымских татар при главе Крыма, ответственный секретарь ДУМК Айдер Аджимамбетов, комментируя обвинения в преследовании мусульман и репрессиях.

Аргументы, что участников Хизб ут-Тахрир преследуют за сборища под зданием судов в дни проведения заседаний над «хизбами» и системную критику российской власти, а также массовую нелояльность крымских татар к событиям 2014 года, в Духовном управлении мусульман Крыма считают отвлечением внимания от сути проблемы – Хизб ут-Тахрир запрещена в РФ и практически во всех арабских странах, и этот запрет закреплен на законодательном уровне.