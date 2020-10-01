01.10.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Провокации, Россия, Сюжет дня, Украина
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Чубаров: Меджлис сохранил тысячную агентуру в Крыму


Признанный в России экстремистским и запрещенный меджлис сохраняет тысячи своих «активистов» по всему Крыму.

Об этом в эфире украинского телеканала «Общественное Крым» заявил главарь группировки, экс-депутат Верховной рады Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Чубаров, после запрета деятельности в Крыму, руководство меджлиса сосредоточилось в Киеве, но костяк все равно продолжает работу на полуострове.

«Россия пыталась запретом меджлиса крымско-татарского народа вообще уничтожить представительский орган коренного народа Крыма, который им же избирается, но этого им не удалось.

Мы были вынуждены основную часть направления, основные деятельности меджлиса перенести в Киев и отсюда теперь осуществляется деятельность меджлиса крымско-татарского народа. Но самое главное то, что в Крыму сохраняются люди, и это не только члены меджлиса крымско-татарского народа.

Большинство членов меджлиса проживают во временно оккупированном Крыму, а это тысячи наших активистов, которые избирались членами местных и региональных меджлисов», – заявил Чубаров.


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