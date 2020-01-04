Чубаров: Меджлисовцы были готовы начинать мясорубку в Крыму

04.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Меджлисовцы не устроили бойню в Крыму в 2014 году потому, что украинская армия и спецслужбы не захотели сопротивляться России. Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США радио «Крым. Реалии» заявил главарь запрещенного в РФ меджлиса Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Чубарова, в феврале-марте 14-го года меджлисовцы рассматривали возможность вооруженного противостояния.

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«Мы в феврале-марте 2014-го года вели себя таким образом, как может вести общество, большие группы людей, которые максимально пытаются использовать ненасильственные формы сопротивления. В данном случае мы, крымские татары, абсолютно с первых дней открыто, публично заявили о своем неприятии такого вторжения и такого поведения России, направленного на отторжение Крыма.

Иное поведение – это означает, что могли ли мы оказывать иную форму сопротивления. И мог бы я себя повести другим образом? Наверное, мог бы.

И сегодня я могу сказать, мы рассматривали иные формы нашего поведения в случае, если бы специальные институты государства повели себя таким образом, как их обязывал закон.

Проще говоря, если бы армия выполняла свои обязанности и вооруженные части Украины оказывали отпор российским оккупантам, разумеется, поведение очень многих людей и особенно крымских татар, оно могло бы быть другим», – заявил Чубаров.