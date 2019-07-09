Чубаров может вернуться в Крым. В наручниках

09.07.2019, Симферополь, Александр Ростовцев

5 июля 2019 года истек пятилетний запрет, выданный прокуратурой Республики Крым, на посещение российского полуострова Рефату Чубарову, главе незаконного «Меджлиса крымско-татарского народа».

В России и российском Крыму сие знаменательное событие прошло практически незаметно: за пять лет крымчане уж так привыкли спокойно жить без бородатого неадекватного деятеля в бараньей шапке, что мало кто вспомнил о покинувшем нас Рефатке.

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Зато украинские СМИ и сам «виновник торжества» не преминули устроить политический манифест из этой рядовой, в общем-то, новости.

Десятки изданий, включая тухлые агитки «Радио Свобода» и её антикрымский проект «Брехалии», перепечатали выдержки из «простыни», опубликованной по такому случаю «именинником» в своей ленте Facebook.

Речь в ней идёт о том, как пять лет назад Чубаров потерял право возвращаться в Крым. Самое ценное в тексте – это собственноручное признание главы «меджлиса» в антироссийской и экстремистской деятельности, что стало причиной известного решения прокуратурой РК, которую в то время возглавляла Наталья Поклонская.

Суть дела.

В конце июня 2014 года Чубаров вылетел на перекладных из Симферополя в Баку, где проходила ежегодная сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

На мероприятии, Чубаров, вместе с омбудсвумен Верховной Рады Украины Лутковской, провели ряд встреч с заинтересованными в нагнетании антироссийской истерии иностранными политиками и, при поддержке парламентской делегации Украины, инициировали принятие Ассамблеей жёсткой резолюции против России с трескучим заголовком «Очевидное, грубое и неисправленное нарушение Хельсинских принципов Российской Федерацией».

Это уже само по себе дичайший сюр – спевшиеся бандеровцы и меджлисовцы, успевшие убить, искалечить и бросить за решётки без суда и следствия с начала 2014 года тысячи граждан Украины, апеллируют к Хельсинским принципам.

Не меньшим фарисейством выглядели в документе обвинения России в нарушении никем, включая Украину, не ратифицированных положений Будапештского меморандума.

Из Баку Чубаров вылетел в Киев, и там, взяв под мышку злобного карлика Джемилева, выдвинулся в город Геническ Херсонской области, где было намечено проведение выездного заседания меджлисовцев «в изгнании».

Далее, Чубаров принялся врать напропалую, что во время сходки ему стали поступать звонки на мобильный из Крыма, в которых его предостерегали от возвращения на российский полуостров, где, по его словам, ФСБ и прокуратура уже заготовили «воронок» для доставки бородатого деятеля в следственный изолятор Симферополя прямо от трапа самолёта.

На самом деле, произошедшая 4 июля 2014 года в Геническе сходка меджлисовцев, была куда интереснее, чем леденящая душу «патриотов Украины» байка Чубарова.

Выездное заседание «Меджлиса крымско-татарского народа» поставило перед Чубаровым и другими членами «меджлиса», оставшихся жить в российском Крыму, вопрос ребром: либо эти деятели остаются в Крыму и складывают с себя полномочия, либо они прямо объявляют себя врагами России, присоединяются к «братьям за Перекопом», и начинают борьбу с «оккупантами».

А теперь представим на минуточку: что такое Чубаров и Ко, отказавшиеся от полномочий «народных лидеров крымских татар» в российском Крыму? Хуже, чем никто. Обычный татарин, не имеющий широкого авторитета среди общественности, рычагов власти и доступа к «распилу» гуманитарной помощи.

С другой стороны, новый статус «политэмигранта» даёт новые возможности для безбедного существования, зарубежных поездок, ручканья с «большими людьми» и кое-какую власть за пределами Крыма.

А что ещё мог выбрать хам с замашками хана?

Обозначив себя врагом России, Чубаров оттолкнул руку, протянутую ему и его незаконной организации властями российского Крыма. До меджлисовской сходки в Геническе у крымского премьера Аксёнова и его команды оставалась слабая надежда, что с Чубаровым и его архаровцами ещё можно договориться о мирном сосуществовании в российском Крыму.

Что было дальше, хорошо известно.

Вернувшись через неделю после вылета в Баку в Крым в одном автомобиле с Чийгозом, на КП «Чонгар», с российской стороны, Чубарова уже ждали представители республиканской прокуратуры Крыма во главе с Поклонской, где ему было зачитано постановление о запрете на въезд в Крым в течение пяти лет.

Чубаров не удержался от того, чтобы добавить событию дешёвого драматизма. По его словам, в Крыму его ждали не просто представители республиканской прокуратуры, но даже «многочисленная свита с вооруженными людьми», а также «прибывшая для задержания группа ФСБшников во главе с неким Андреем, заместителем начальника крымского ФСБ».

В общем-то, российская власть в Крыму поступила с Чубаровым мягко, предоставив ему возможность как следует подумать, успокоиться и вернуться в Крым через пять лет.

Но как Чубаров распорядился этим перерывом? Стал одним из инициаторов «общественной блокады» Крыма, одобрил теракт на ЛЭП, подающей электроэнергию в Крым с украинской стороны, требовал усиления антироссийских а антикрымских санкций, горячо поддерживал «спецоперации» украинских спецслужб и провокации «активистов меджлиса» на полуострове.

Свою «любовь к Крыму» ханская морда регулярно проявляет через «гражданскую позицию» – «Вода Крыму – только после деоккупации», повторяя по сути лозунг фашистской мрази Корчинского: «Крым или украинский, или безлюдный».

То есть, как образно говорят вынужденные обитатели закрытых помещений, бородатый лишенец упорно продолжает «наматывать себе срок». Теперь возвращение Чубарова и его подельников в Крым возможно только в наручниках, с последующим следствием, судом и приговором к длительному сроку заключения за экстремизм.

Было весьма интересно наблюдать, как в течение пяти лет Чубаров с маниакальной страстью сжигал за собой все мосты, как будто он и в самом деле надеялся, что Россия в один прекрасный день вернёт Крым Украине, либо придёт какой-то дядя и силой отберёт Крым назад. Поразительная зашоренность и слепота!

В своём «манифесте борца за украинско-татарский Крым», Чубаров не может удержаться, чтобы не харкнуть очередную гадость в адрес России. Например:

«Мерзкая и уродливая ныне страна по названию Россия. Наверное, может стать и иной – демократической, успешной, добрососедской… Но только в том случае, когда нынешние ее правители сядут на скамью подсудимых Международного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за серьёзные нарушения международного гуманитарного права, совершённых против Украины с февраля 2014 года, а многие порабощенные коренные народы РФ реализуют свое право на свободное развитие вне диктата Москвы».

Как «реализуют своё право на свободное развитие вне диктата Москвы не порабощённые коренные народы» бывшего СССР, видно на печальном примере Украины, Грузии и Молдавии. Дорвавшиеся в них к власти чубаровы, джемилевы и прочие дизентерийные амёбы, очень быстро сжирают всё, до чего дотянутся, отравляя мозги целых поколений продуктами своей жизнедеятельности, ввергая некогда зажиточные, спокойные, братские республики в нищету и беспросветный ужас без конца.

Непонятно, на что сегодня рассчитывает «глава меджлиса». Порошенко и правящие рагули пять лет морочили ему голову с «национально-культурной автономией», но всего-то и сделали, что через два с лишним десятка лет узаконили «меджлис» на Украине, да оформили ни к чему не обязывающий рагулей статус крымских татар, как «коренной нации Украины». В конце концов, поматросили и бросили.

Зеленскому и правящему «Кварталу 95» на проблемы хана без ханства вообще наплевать. И дальше будет только хуже. Но меджлисовский главарь продолжает буровить. Молодец, так держать! Крым теперь уже точно не увидит Чубарова, а Чубаров – Крыма.