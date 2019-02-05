Просмотров:
Чубаров надеется получить украинских моряков через Турцию
Турция может убедить Россию вернуть Украине военных моряков, задержанных во время провокации в Керченском проливе в конце ноября прошлого года.
Об этом в эфире телеканала UA TV заявил лидер запрещенной в РФ экстремистской организации «Иеджлис» Рефат Чубаров.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
“Когда с разных сторон идет давление, как правило, такие авторитарные личности как Путин выберут такое, что другим будет представляться, что он не уступил, а пошел навстречу. Возможно, он пойдет навстречу турецкому пожеланию”, – сказал Чубаров.
Он не осуждает Турцию за то, что она продолжает поддерживать отношения и с Россией, и с Украиной.
«Турция помогает Украине вооружением. Что касается России, то с ней Турция связана рядом очень значимых для нее экономических проектов. С моей точки зрения, Турция пошла больше навстречу России, чем следовало, и приобрела у нее зенитно-ракетные комплексы С-400. Она пытается балансировать. Турция никогда не перекроет для России каналы, но и никогда не признает Крым российским», – сказал Чубаров.
По вопросам разбана обращаться на [email protected]
Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.