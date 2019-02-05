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05.02.2019, Киев, Галина Шершнева
 
Политика, Провокации, Россия, Украина
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Чубаров надеется получить украинских моряков через Турцию

Турция может убедить Россию вернуть Украине военных моряков, задержанных во время провокации в Керченском проливе в конце ноября прошлого года.

Об этом в эфире телеканала UA TV заявил лидер запрещенной в РФ экстремистской организации «Иеджлис» Рефат Чубаров.

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“Когда с разных сторон идет давление, как правило, такие авторитарные личности как Путин выберут такое, что другим будет представляться, что он не уступил, а пошел навстречу. Возможно, он пойдет навстречу турецкому пожеланию”, – сказал Чубаров.

Он не осуждает Турцию за то, что она продолжает поддерживать отношения и с Россией, и с Украиной.

«Турция помогает Украине вооружением. Что касается России, то с ней Турция связана рядом очень значимых для нее экономических проектов. С моей точки зрения, Турция пошла больше навстречу России, чем следовало, и приобрела у нее зенитно-ракетные комплексы С-400. Она пытается балансировать. Турция никогда не перекроет для России каналы, но и никогда не признает Крым российским», – сказал Чубаров.

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