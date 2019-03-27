Чубаров нагадил крымским татарам

27.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Главарь экстремистской группировки «Меджлис» Рефат Чубаров разразился ядовитым комментарием по поводу отмены товарищеского матча в Турции с участием крымскотатарской команды из Крыма.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказал украинский политолог Александр Семченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот новость – Рефат Чубаров хвастается очередным своим «здобудком» по тому, как Крым к Украине «возвращается». Крымская команда приехала на сборы в Турцию, им не дали возможность сыграть. Рефат Чубаров стоя аплодирует, люди [в комментариях] аплодируют Рефату Чубарову.

Мне это напоминает отношения между мужчиной и женщиной. Мужчина был брошен женщиной, он пытается вернуть её обратно, ради этого он поджигает её двери, всем соседям рассказывает, что она женщина лёгкого поведения, что она негодяйка и так далее. Можно ли добиться этим возвращение Крыма, если стоять на позиции того же Петра Порошенко?» – риторически спросил политолог.

«Это не только показывает отношение к России, это ещё показывает отношение к крымским татарам. Я на что хочу обратить внимание – тот же Порошенко ездит в ООН и рассказывает, как Россия в Крыму нарушает права крымских татар, а это крымскотатарская команда. Там все татарские фамилии практически – руководитель, президент, вице-президент, администратор, тренера», – добавил Семченко.

Произошедшее также прокомментировало посольство России в Анкаре.

«В Турции отменили запланированный на 27 марта товарищеский матч между футбольными клубами «Кызылташ» и «Истанбулспор».

Некоторые боятся проиграть крымчанам? Заявляют о поддержке крымскотатарских братьев, а сами отказывают им в турецком гостеприимстве. А что, крымским татарам лучше теперь не ездить в Турцию вообще?» – написали на странице дипведомства в «Facebook».

Отметим, что в посте, о котором говорил политолог, Чубаров назвал товарищеский матч в Турции «подленьким планом российских оккупантов».

«Создать футбольную команду в оккупированном российскими войсками Крыму,

– присвоить ей крымскотатарское название «Къызылташ»,

– обязать ряд коллаборантов ее содержать,

– прикрыться наличием в команде нескольких футболистов – крымских татар,

и все это для того, чтобы правдами-неправдами выехать в Стамбул, чтобы, сыграв 27 марта 2019 года товарищеский матч с командой «Истанбул-спор» , на весь мир протрубить о том, что, мол, международная изоляция оккупированного Крыма прорвана…

Но – не получилось!

Матча в Стамбуле, столь желанного для русских оккупантов, не будет!» – написал меджлисовец в «Facebook».

«Особое спасибо всем, кто не дал осуществиться подленькому плану российских оккупантов: сотрудникам посольства Украины в Турции, министерству молодежи и спорта Украины (особо, советнику министра Гаяне Юксель), руководству Федерации футбола Украины, сотрудникам Меджлиса крымскотатарского народа ve ayrıca KIRIM TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ GENEL MERKEZİ – Namık Kemal Bayar …Взаимодействие было абсолютное», – «аплодировал» Чубаров.