Чубаров не отказался от кровавой провокации на границе с Крымом

16.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Экстремисты из запрещенного в РФ меджлиса не отказались от планов по «маршу на Крым», который, как предупреждали ранее эксперты, грозит обернуться кровавой провокацией на границе.

«Идея состоит в том, и ее сейчас реализация идет, в том, чтобы в назначенное время большое количество людей, среди которых мы ведем работу по вовлечению народных депутатов Украины, публичных политиков, представителей европейских международных организаций, чтобы пойти маршем из одной части украинской территории на другую часть территории украинского государства. Речь идет о марше из Херсонской области на КПВВ «Чонгар» и на территорию Крыма», – заявил в эфире телеканала ATR главарь меджлиса Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы делаем все для того, чтобы этот марш состоялся, и в том, что он состоится, у меня сомнений нет. Мы сейчас не можем сказать время, но это будет в ближайшие месяцы. Оно связанно с другими событиями, которые будут происходить в разных столицах, в том числе и в Москве. Ну, не с нашей стороны. Но мы связываем. Дело в том, что когда вы планируете акцию, которая должна быть не просто резонансной, а которая должна иметь результаты», – заявил Чубаров.