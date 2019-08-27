27.08.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Чубаров не верит, что «слуги народа» зарубят крымско-татарскую автономию

Экс-президент Украины Петр Порошенко проявил нерешительность, отказавшись вносить законопроект о статусе Крыма в Верховную Раду.

Поэтому он так и не был проголосован и не отправлен в Конституционный суд.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом в интервью финансируемого Госдепартаментом США филиала «Радио Свободы» «Крым. Реалии» заявил главарь запрещенного в РФ Меджлиса, депутат уходящего парламента Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Чубарова, Порошенко все время придумывал отговорки, типа того, что за предоставление меджлисовцам автономии не проголосует большинство.

«Я пытался уже ближе к своей каденции уточнить у Петра Порошенко его мотивацию, почему он как президент Украины не вносит этот законопроект на рассмотрение парламента.

Дело в том, что, в соответствии с нашим законодательством, проекты по изменению Конституции Украины могут вноситься одной третью состава народных депутатов либо президентом Украины. Мы посчитали, что уместнее было бы, чтобы субъектом законодательной инициативы выступил глава государства…

В одном из таких случаев он сказал, что очень переживает, что количества голосов может не хватить, и это может скомпрометировать саму идею. Но я стоял на том, что если он будет также настойчив, а мы максимально поработаем с нашими коллегами, то, по крайней мере, первое голосование, когда требуется 226 голосов, будет обеспечено.

Сегодня я могу сказать, что наша тактика заключалась в том, что 226 голосов направляют проект в Конституционный суд. В разработке законопроекта участвовали ведущие конституционалисты Украины.

Я просто исключаю, что суд этого бы не утвердил. Это было бы дополнительным нашим аргументом, чтобы призвать народных депутатов поддержать то, что востребовано жизнью и правом.

Но до этого этапа мы не дошли, потому что мы не рассмотрели его в первом чтении. А не рассмотрели потому, что президент Порошенко не решился его внести. А насколько искреннее его невнесение – я думаю, это вопрос к нему», – заявил Чубаров.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,










За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть