Чубаров не верит, что «слуги народа» зарубят крымско-татарскую автономию

27.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Экс-президент Украины Петр Порошенко проявил нерешительность, отказавшись вносить законопроект о статусе Крыма в Верховную Раду.

Поэтому он так и не был проголосован и не отправлен в Конституционный суд.

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Об этом в интервью финансируемого Госдепартаментом США филиала «Радио Свободы» «Крым. Реалии» заявил главарь запрещенного в РФ Меджлиса, депутат уходящего парламента Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Чубарова, Порошенко все время придумывал отговорки, типа того, что за предоставление меджлисовцам автономии не проголосует большинство.

«Я пытался уже ближе к своей каденции уточнить у Петра Порошенко его мотивацию, почему он как президент Украины не вносит этот законопроект на рассмотрение парламента.

Дело в том, что, в соответствии с нашим законодательством, проекты по изменению Конституции Украины могут вноситься одной третью состава народных депутатов либо президентом Украины. Мы посчитали, что уместнее было бы, чтобы субъектом законодательной инициативы выступил глава государства…

В одном из таких случаев он сказал, что очень переживает, что количества голосов может не хватить, и это может скомпрометировать саму идею. Но я стоял на том, что если он будет также настойчив, а мы максимально поработаем с нашими коллегами, то, по крайней мере, первое голосование, когда требуется 226 голосов, будет обеспечено.

Сегодня я могу сказать, что наша тактика заключалась в том, что 226 голосов направляют проект в Конституционный суд. В разработке законопроекта участвовали ведущие конституционалисты Украины.

Я просто исключаю, что суд этого бы не утвердил. Это было бы дополнительным нашим аргументом, чтобы призвать народных депутатов поддержать то, что востребовано жизнью и правом.

Но до этого этапа мы не дошли, потому что мы не рассмотрели его в первом чтении. А не рассмотрели потому, что президент Порошенко не решился его внести. А насколько искреннее его невнесение – я думаю, это вопрос к нему», – заявил Чубаров.