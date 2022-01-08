Чубаров негодует: В Раде никто не вспомнил о Крыме

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Новости Украины

Ни одна из партий, представленных в украинском парламенте, не вспомнила о Крыме и Донбассе, поздравляя граждан с Новым годом.

Об этом в своем блоге сообщил бывший депутат Верховной рады, главарь запрещенного в России крымско-татарского меджлиса Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В составе Верховной Рады Украины собственными фракциями и депутатскими группами представлены следующие политические партии Украины: «Слуга народа» (242 мандата), «Оппозиционная платформа – За жизнь» (44 мандата), «Батькивщина» (25 мандатов), «Европейская солидарность» (27 мандатов), «Голос» (20 мандатов), «За будущее» (21 мандат)», – написал Чубаров.

«Все официальные лидеры указанных политических партий Украины в той или иной форме обнародовали свои поздравления и пожелания украинцам в новом 2022 году, разместив видео (тексты) своих поздравлений либо на партийных сайтах, либо на YouTube и социальных сетях», – отметил лидер экстремистской группировки».

«Но ни один (!) из официальных лидеров парламентских партий Украины в своих выступлениях не только не обратился непосредственно к гражданам Украины, проживающим на временно оккупированных РФ территориях Украины, включая Крым, но даже не упомянул об оккупированных Крыме и отдельных районах Донбасса. Повторяю – ни один», – возмутился Чубаров.