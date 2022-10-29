Чубаров негодует: турки задержали меджлисовскую экстремистку

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Новости Украины

В Турции задержали пропагандирующую русофобию журналистку запрещенного в России меджлиса Гульсум Халилову, объявленную в розыск в РФ .

Об этом в своем блоге написал владелец телеканала ATR, коммерсант Ленур Ислямов, который также заочно осужден в России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ислямова, она была задержана по запросу России в Интерпол.

«При всем моем уважении к Турции и ее поддержке территориальной целостности Украины, сегодняшний случай в аэропорту Стамбула, заставил меня это написать. Вчера в аэропорту Стамбула была задержана Гульсум Халилова – журналист ATR . Ее задержали по заданию российских спецслужб», – написал Ислямов.

При этом, коллега Халиловой, также работница ATR, бежавшая из Крыма Эльвина Сейтбуллаева в своем блоге позже сообщила, что после 17-часового задержания Халилову отпустили.

«Смогла с ней пообщаться. Вчера в 21:00 ее задержали в Турции по формальному запросу России, сфабрикованному в оккупированном Крыму по фейковому уголовному делу. Держали Гульсум 17 часов. Виделись с ней на Крымской платформе. Ехала на мероприятие в Турцию, куда ее пригласили», – сообщила Сейтбуллаева.

Главарь меджлиса Рефат Чубаров в своем блоге уточнил, что в Турции Халиловой должны вручить журналистскую премию.

«Как стало известно из разных источников, задержание было произведено согласно российскому запросу в рамках Интерпола. В настоящее время Гульсум Халилова освобождена, ей разрешили въехать на территорию Турции… Призываю тех, кто будет обсуждать эту тему, быть профессиональными: процедуры в Интерполе требуют от государств-членов их соблюдать. Задержание – это еще не арест и тем более не выдача. Но в любом случае это унизительно для тех, кого задерживают незаконно», – считает экстремист.

Он подчеркнул, что сам был дважды задержан по аналогичным запросам России и потребовал исключить ее из Интерпола.

«На мой взгляд, не столько следует обвинять правоохранительные органы государства, вынужденные реагировать на запросы в Интерпол со стороны России, а требовать от государств-членов Интерпола немедленно лишить Россию членства в этой организации. Это позор для всех цивилизованных государств, когда они мирятся с тем, что террористическое государство Россия все еще является членом Интерпола, а они – цивилизованные государства – выполняют запросы государства – террориста», – негодует Чубаров.

Напомним, Халилова обвиняется в России в участии в незаконном вооруженном формировании и заочно арестована. Сама она участвовала в блокаде Крыма меджлисовцами и активно поддерживала уничтожение электроопор, во время блэкаута, устроенного Украиной в 2015 году.