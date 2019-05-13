Чубаров обвинил чиновников Кличко в неуважении к крымским татарам

13.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Глава запрещенного в РФ крымско-татарского медждлиса и нардеп от БПП Рефат Чубаров раскритиковал киевских чиновников за проведение развлекательных мероприятий в день памяти жертв репрессий против крымско-татарского народа, который в этом году совпадает с Днем Европы, передает корреспондщент ПолитНавигатора.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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“Меджлис крымскотатарского народа призывает Кабинет Министров Украины, органы местной исполнительной власти, общественные и политические организации с уважением отнестись к памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, руководствоваться Постановлением Верховной Рады Украины от 12 ноября 2015 № 792-VIII “О признании геноцида крымскотатарского народа”, – написал Чубаров.

Также он потребовал от правительства Украины “принять срочные меры, направленные на обеспечение уважения как к памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, так и к памяти жертв политических репрессий”.