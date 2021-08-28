Чубаров озвучил количество бежавших из Крыма меджлисовцев, «хизбов» и криптобандеровцев

28.08.2021 17:21 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

После воссоединения Крыма с Россией полуостров покинули около 30 тысяч крымских татар. Такие цифры в интервью «Радио НВ» озвучил глава запрещенного в РФ за экстремизм меджлиса Рефат Чубаров. Следует понимать, что речь идёт как правило о выезжающих на Украину членах запрещенных группировок меджлис и террористической организации «Хизб-ут-Тахрир», чья деятельность оказалась нелегальной в РФ после 2014 года.

«Мы думаем, порядка 30 тыс. крымских татар уехали, а вообще более чем 70 тыс. людей были вынуждены покинуть Крым после оккупации», – сказал Рефат Чубаров.

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Он признал, что база граждан, лояльных бандеровской Украине, неуклонно сокращается в Крыму, поскольку население полуострова увеличивается за счет переезжающих из регионов РФ на материке.

«Это существенно меняет ситуацию на полуострове. Мы же все понимаем, что Россия это осуществляет очень осознанно…, это вытесняет коренной народ Крыма, это вытесняет этнических украинцев. Это один из методов вытеснения нелояльного к оккупации населения Крыма. И они это успешно делают», – признал экстремист.

Восьмой год Чубаров обещает своим адептам и спонсорам «деоккупацию» Крыма, в которую, похоже, не верит уже и сам, тем не менее, обязан изображать активность для получения новых грантов на антироссийскую деятельность.

«Я знаю, что наши правоохранительные органы, в частности, прокуратура, накапливают материал уголовных дел для соответствующего обращения в международные институции. Всё это будет впереди. Но понятно, что необходимо находить другие пути давления на Россию, чтобы избегать такого переселения, потому что это уже сегодня на уровне осознания большой проблемы, а в момент деоккупации это будет катастрофической практической проблемой. Такое количество людей заставить уехать назад – это требует больших усилий. Поэтому лучше было бы сейчас избегать такого переселения», – сказал Чубаров.