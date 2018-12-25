Чубаров подключился к травле Русской Церкви

25.12.2018, Киев, Игорь Петров

Глава запрещенного в РФ меджлиса депутат Верховной Рады Рефат Чубаров видел оружие и боевиков в храмах УПЦ МП в Крыму в 2014 году.

Такими воспоминаниями Чубаров решил поделиться в эфире обслуживающего президентскую администрацию канала «Прямой», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос украинской автокефальной Церкви – это вопрос украинской независимости. Я бы, возможно, так горячо не говорил бы, если бы я в Крыму не видел, как в церквях Украинской Православной Церкви Московского Патриархата в первые дни российского вторжения хранилось оружие, туда приходили люди, которых перебрасывали из Краснодарского края, они там переодевались в форму и там они получали оружие. Это говорит о том, что эта церковь получала прямые указания из Москвы», – сказал он.

Хотя тема «оружия и боевиков в храмах УПЦ МП» регулярно обсуждается в украинских СМИ, Рефат Чубаров, ранее не говорил о том, что сам видел это.