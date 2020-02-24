24.02.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Крым, Политика, Россия, Украина
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Чубаров потребовал не допустить экономического развития Крыма


Украина не может допустить развития и улучшения жизни в Крыму, потому что это якобы приведет к вытеснению крымских татар и украинцев с полуострова.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил глава запрещенной в России экстремистской группировки «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Крыму питьевой воды достаточно для людей и для их жизнедеятельности, но недостаточно для развития. Для меня снабжение Крыма водой означает возможность развития Крыма для того, чтобы пересилить туда миллион, два, три русских, чтобы вытеснить крымских татар и этнических украинцев, которых оккупанты считают нелояльными. Чем больше мы сделаем для развития и улучшения жизни в Крыму, тем быстрее они выдавят верных Украине граждан», – считает экстремист.

Кроме того, меджлисовец потребовал не возобновлять водоснабжение полуострова, поскольку это будет означать фактическое признание Украиной «российской оккупации».

«Для меня открытие шлюзов и направление воды будет означать осуществление дезинтеграции украинского государства. Как минимум того пространства, которое мы называем Юго-Востоком, это в первую очередь будет говорить о том, что Украина не просто примирилась, а признала Крым российской территорией», – резюмировал Чубаров.

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