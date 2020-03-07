Чубаров потребовал от Запада отказаться от российской нефти и газа
Чтобы заставить Россию пойти на уступки Украине, «международное сообщество» должно полностью отказаться от использования российской нефти и газа.
Об этом, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, заявил главарь запрещенного в РФ меджлиса Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам экстремиста, эмбарго на энергоресурсы поможет принудить Россию к выводу войск из Крыма.
«Что касается конкретных санкций, что могли бы обеспечить соблюдение прав человека на оккупированных Россией украинских территориях, мы говорим о необходимости применения жестких экономических, политических, дипломатических действий, которые могли бы заставить Россию вывести свои войска из оккупированных территорий Украины и, тем самым, дать возможность самому украинскому государству и украинскому обществу обеспечивать права человека на своей территории. В ряду таких необходимых действий мы считаем введение международного эмбарго на все виды российских энергоносителей», – заявил Чубаров.
Интересно, что сама Украина продолжает по реверсной схеме закупать российский газ, а также топливо для АЭС.
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