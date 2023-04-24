Чубаров предложил установить «Екатерининскую милю» в «музее колонизации Крыма»

Переименовать населенные пункты Крыма в существовавшие в Османской империи названия нужно еще до “захвата полуострова” ВСУ. Это подготовит мировую общественность к мысли, что Крым никогда не был российским, и город Ак-Яр не может являться городом «русской славы».

Об этом в эфире канала «Freeдом» заявил глава экстремистской организации «меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны готовиться сами и должны готовить украинское общество, международное сообщество к освобождению и развитию Крыма уже в послевоенный период. И разумеется, здесь нет необходимости, и, тем более, нет возможности ждать, – подчеркнул он. – Речь идет о ментальном очищении Крыма, и эта работа должна начинаться уже сейчас, как того требует и закон. Как долго это будет длиться и, возможно, мы успеем до освобождение Крыма, скажем, в основной части поставленной задачи. Тогда уже, когда Вооруженные силы Украины будут входить в Крым, мы уже будем привыкать к многим новым названиям, и уже неуместен будет такой лозунг, как «Севастополь – город русской славы», ибо будет возвращено историческое название этому поселению, на месте которого русские захватчики при первой аннексии заложили этот военный город, и никто же не скажет, что «Ак-Яр – город русской славы». Поэтому мы будем очищать не только территорию Крыма от колониальных названий – мы будем вычищать, в общем-то, пространство в самом этом Крыму. И самое главное, мы будем наконец-то выходить своим сознанием на настоящую крымскую дорогу, которая не должна быть маркирована колониальными всякими, знаете, символами, названиями».

По мнению экстремиста, некоторые памятники должны пополнить коллекцию музеев, как маркеры и символы, причем не только исторические, но даже языческие. К таковым лидер меджлиса отнес Екатерининские мили — памятные знаки, построенные в 1784-1787 годах по маршруту следования императрицы из Петербурга в Крым.

«Некоторые вещи, возможно, просто перекочуют в музей, – считает Чубаров. – Скажем, так называемые Екатерининские мили. Вы знаете, когда Екатерина осуществляла поездку в Крым, и не только на территории Крыма, но и на других территориях, где она проезжала через определенные расстояния ставили так называемые мили – это такие дорожные столбы, и в Крыму из них сделали культ. В представлении некоторых рашистов как бы есть два символа – сперва они идут и лукаво себя ведут в храмах, демонстрируя якобы свою набожность, хотя это все показное, а потом идут к этим милям, как язычники, сделали из этого некий культ русского могущества в Крыму».