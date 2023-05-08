Чубаров пришёл в бешенство: Крымское ТВ раскрыло тайну его алкоголизма

Лидер запрещенного в РФ меджлиса Рефат Чубаров, который из Киева продолжает делать заявления якобы от имени крымско-татарского народа, всегда руководствовался конъюнктурными соображениями. К тому же, Чубаров кодировался от алкоголизма, и это не могло не отразиться на его психическом здоровье.

Об этом заявил в эфире «Крым 24» офицер запаса Руслан Сакаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сакаев напомнил, что верхушка меджлиса регулярно демонстрировала политическую проституцию, поддерживая то одну, то другую украинскую партию.

«Он дергался то вправо, то влево, то с теми, то с этими, и сама жизнь показала, что у он принимал всех президентов, он избирался под именем всех украинских партий», – сказал выступающий о Чубарове.

По словам Сакаева, главарь меджлиса – «человек, который ставил целью лишь свою карьеру, и не народ его интересовал».

«Все знают, близкие, окружение, и те, кто уже не первый год живут здесь, от чего он кодировался. Последствия кодирования выходят сегодня в эфир, поскольку у него, скорее всего, не в порядке со здоровьем», – добавил оратор.

Советник главы Республики Крым Рефат Дердаров напомнил, как радовался Чубаров теракту на Крымском мосту 8 октября и уверял, что крымские татары отмечают это событие праздничной чашечкой кофе. При этом в результате взрыва погибли ни в чем не повинные люди. В то же время, когда нужно было договариваться о пересечении границы, об эвакуации людей и доставке гуманитарной помощи в Херсонскую область, все меджлисовцы сбежали.

«Хотя они там за Украину, которая никогда не была нашей Родиной, они ее там полюбили, на украинском заговорили, что это их президент, – подчеркнул Дердаров. – Чубаров был готов от любой партии избираться, лишь бы пролезть в парламент, иметь какую-то копейку и жить на чём-то».

Как оказалось, сам Чубаров очень внимательно следил за крымским эфиром и нервно отреагировал на упоминание своей фамилии, особенно в нелестном ключе. Его ответ из разряда «сам ты пьяница, и сам ты псих» подтверждает нестабильное состояние меджлисовского главаря.

«Закаленному в рядах советской армии, а затем и российской армии обильными алкогольными возлияниями замполиту Руслану Сакаеву не дает покоя трезвость абсолютного большинства крымских татар. И хотя «заместитель по политической части» воинского подразделения периода СССР давно уже на пенсии, однако последствия неумеренного и длительно употребления алкогольных напитков, да еще в компании казарменных интеллектуалов (вспомните народную мудрость времен СССР – «как одену портупею, так тупею и тупею» ), нанесли пожизненную травму психике Руслана Сакаева, которого сегодня следует величать не иначе, как «предводитель дворянского собрания татар Крыма», о чем он давно известил на своей фейсбучной странице, – написал Чубаров в своем телеграм-канале на русском языке, в расстроенных чувствах не тратя времени на украинский перевод.