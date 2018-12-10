Чубаров признался: Порошенко покрывал нарушение прав человека в Крыму

10.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Когда запрещенный в РФ меджлис вопреки законам Украины начал блокировать Крым, это вызвало протест международных правозащитных организаций, заступившихся за жителей полуострова, однако Петр Порошенко предпочел игнорировать критику.

Об этом в Киеве на круглом столе заявил депутат Верховной Рады Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В условиях войны не избежать сокращения прав человека. Я сейчас вспоминаю блокаду Крыма. Вы помните, какая тогда, в сентябре 2015 года, была ситуация: безграничная торговля уже не столько для удовлетворения потребностей проживающих в Крыму людей, а Крым уже превратился в гигантский территориальный насос, откуда продукция перекачивалась через Керченский пролив на территорию России…

Мне очень жаль, что, когда мы совершили эту блокаду, мы, как меджлис, получили давление не только наших международных партнёров, не только давление со стороны собственного государства, слава Богу, что тут мы более-менее имели возможность договариваться с президентом. Но мы имели большое давление со стороны правозащитных организаций. Все на нас накинулись с тем, что наши действия привели к сокращению прав человека в оккупированном Крыму», – отметил Чубаров.