Чубаров призвал Запад удушить Россию и доставить ему на суд крымчан и дончан

24.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Киевские «патриоты» никогда не позволят себе примириться с крымскими «сепаратистами», поддержавшими присоединение полуострова к РФ.

Единственное, на что сторонники Русской весны могут рассчитывать со стороны Украины – это личное прощение со стороны отдельных «свидомых».

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Об этом в эфире «Радио НВ» заявил глава запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я не вижу тех, с кем могу примириться, я вижу тех, кого могу простить. Я должен простить тех, кто открыто содействовали захвату Крыма россиянами. Тех, кто предали меня, крымских татар, Украину. Но они своими действиями не переступили такую черту и не осуществляли прямые преступления против человечества, но они заняли такую позицию, которая помогла оккупантам», – возмутился меджлисовец.

По мнению Рефата Чубарова, ситуация в Донбассе гораздо сложнее, и там Киев должен действовать более радикально, потому что там внешняя сторона постоянно подогревает конфликт.

«Когда мы говорим про примирение на Донбассе, тут сложнее, потому что многие люди не просто взяли оружие, и в Крыму взяли, но там была оккупация третьей стороной, а на Донбассе третья сторона постоянно подкидывает хворост, чтобы оно сильнее разгоралось, и люди убивали друг друга.

В этом случае меры примирения вроде бы целесообразны, но не в такой мере чтобы говорить, что это якобы столкновение или война одних украинцев с другими украинцами. Примирение в таком классическом виде бывает, когда в одной семье, или в одном селе люди переступили черту. А у нас одним из основных факторов, который привёл к насилию – это было внешнее вмешательство», – рассуждает экстремист.

Также радикал призвал международное сообщество к усилению антироссийских санкций ради возвращения Крыма Украине.

«Мир знает, как заставить Россию (вернуть Крым – прим. ред.). Я сейчас говорю не о военных методах, а о кардинальных экономических формах давления на Россию», – требует Чубаров.