Чубаров прогнозирует переговоры с РФ о статусе Крыма

03.11.2018

Украина должна объявить о создании крымско-татарской автономии, чтобы в будущем Крым вернулся под контроль Киева.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил глава запрещенного в РФ Меджлиса, депутат ВР Рефат Чубаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он возмутился затягиванием процесса внесения изменений в Конституцию Украины, предусматривающих создание крымско-татарской автономии, добавив, что Конституционная комиссия по этому поводу еще ни разу не собиралась.

«Любой, кто сегодня считает себя патриотом Украины и который выступает против формы самоопределения крымских татар на своей земле в Крыму в составе украинского государства, такой человек, считающий себя патриотом Украины, должен знать, что он ошибается. Будущее Крыма – в составе украинского государства, если мы решаем вопрос самоопределения крымскотатарского народа, коренного народа полуострова.

Рано или поздно мы подойдём к той ситуации, когда основные игроки и наша страна соберутся за одним столом, где будут вестись очень жаркие, жёсткие, сложные переговоры по Крыму, останется ли он в составе РФ, которая его заграбастала, или возобновляется суверенитет украинского государства по международным законам, или некоторые будут лукавить и придумывать другие формы вроде двойного управления, тогда будет очень важным голос коренного народа”, – заявил Чубаров.