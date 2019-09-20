20.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Крым, Мнение, Общество, Политика, Украина
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Чубаров проверил бойцовские качества Сенцова и собрался вместе с ним «освобождать Крым»

Сегодня в киевском офисе запрещенного в РФ крымскотатарского меджлиса состоялась встреча с Олегом Сенцовым, передает корреспондент ПолитНавигатора.

“Сегодня состоялась теплая дружеская встреча с Олегом Сенцовым в офисе Меджлиса крымскотатарского народа. Если очень коротко Олег – настоящий боец, у которого с освобождением рубежи защиты Украины изменились на плацдармы для перехода в атаку против России для территориальной целостности Украины”, – написал Чубаров на своей странице в Facebook.

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Глава меджлиса также отметил, что в дальнейшем они планируют “вместе освобождать Крым”.

“Будем вместе освобождать Крым от российских оккупантов и вместе возвращаться домой, в Крым!” – добавил он.

Сообщается, что что к встрече присоединился экс-глава крымско-татарского меджлиса и нардеп Мустафа Джемилев и еще один из освобожденных заключенных Ильми Умеров.

Ранее освобожденный от российского заключения украинец Олег Сенцов посетил в больнице крымского активиста Владимира Балуха, журналиста Романа Сущенко и Евгения Панова.

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