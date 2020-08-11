11.08.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Религия, Украина
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Чубаров рукоплещет: Главный крымский раскольник возведен в «митрополиты»


Глава крымских раскольников, так называемый предстоятель ПЦУ Климент получил повышение и стал «митрополитом».

Об этом сообщают бежавшие из Крыма майданщики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Интересно, что Климент также выехал из Крыма, а его нелегальная «епархия» фактически перестала существовать.

«Предстоятель ПЦУ Епифаний и другие архиереи возвели архиепископа Симферопольского и Крымского Климента в сан митрополита! Это важно как для крымских верующих ПЦУ, так и для общества украинцев Крыма в целом. Общины и храмы Кримской епархии УПЦ КП, а с 2019 ПЦУ остаются в Крыму очень важными и едва ли не единственными полулегальным центрами украинской духовной и культурной жизни.

Незаконная власть постоянно подвергает гонениям Крымскую епархию УПЦ КП/ПЦУ – храмы захватывали русские военные и казаки, их отбирали давлением и нелегальными судебными решениями (сейчас пытаются отобрать собор, церковь и здание епархиального управления в Симферополе, уничтожить храм в Евпатории), осуществляется прессинг на священников и часть прихожан.

В этих экстремальных обстоятельствах владыка Климент служит уже 6 лет и проявил себя как настоящий пастырь. Поэтому слова ПЦУ звучат так отрадно: «Принимая во внимание многолетнее преданное служение Поместной Украинской Православной Церкви, жертвенный архипастырский труд в условиях притеснений и гонений, по случаю 20-летия архиерейской хиротонии и пребывания на Крымской кафедре – архиепископ Симферопольский и Крымский Климент возводиться в сан митрополита», – написал в своем блоге беглый крымский майданщик Андрей Иванец.


В восторге от повышения Климента и главарь запрещенного в РФ экстремистского Меджлиса Рефат Чубаров. Он вспомнил, как много лет назад будущий «митрополит» таскал камни на строительство Соборной мечети в Крыму.

«В конце января 2008 крымские татары начали мирную акцию «От каждого мусульманина – по одному строительному камню» на месте будущего строительства Соборной мечети в Симферополе. Вскоре Архиепископ Климент в сопровождении священников УПЦ Киевского патриархата и и украинских активистов совершил демонстративное принесение и возложение камней на место строительства Соборной мечети.

По примеру Климента тогда пошли и часть жителей Крыма других вероисповеданий, а мы внесли коррективы в наш лозунг, который приобрел следующий вид: «От каждого – по одному строительному камню», – отметил Чубаров.

Ранее Арбитражный суд Республики Крым вынес решение расторгнуть договор аренды от ноября 2002 года с так называемым «управлением крымской епархии Киевского Патриархата УПЦ» и обязал ответчика (Климента сотоварищи) очистить помещение в центре Симферополя, вернув его Министерству имущественных и земельных отношений РК.

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