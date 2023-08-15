Чубаров с подельниками подвели под тюрьму и бросили своих крымских земляков

За последнее десятилетие лидеры экстремистского меджлиса не раз использовали крымско-татарский народ в своих целях, а после – даже не думали оказать помощь тем, кто из-за них пострадал. За участие в незаконных нацбатальонах несколько десятков человек получили серьезные тюремные сроки, но они в свое время поверили призывам меджлиса.

Об этом заявил советник врио главы Херсонской области, зампред общественной организации «Къырым бирлиги» Рустем Ниметуллаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил, что с 2014 года меджлис пытался подмять крымско-татарскую общественность Херсонщины и выставить это за благо.

«Есть люди, которые действительно попали под влияние и выехали с началом СВО на Украину. А теперь звонят и пишут в социальных сетях с просьбой помочь выбраться из Одессы, из Киева, вернуться в Херсонскую область или в Крым. Они боятся, что на границе их мобилизуют и отправят воевать. То есть – они опять манипулируют молодёжью.

За 9 лет в Херсонской области они же показали, на чем строят своё счастье. Жители получают уголовные дела, потому что в свое время поверили им, пошли на блокаду Крыма, ЛЭП подрывали. А теперь получают по 15-20 лет тюрьмы, страдают наши семьи, наши крымские татары. Им на сегодняшний день без разницы. И если найдётся 1-2 человека, кто последует призыву, мы их потеряем – либо сядут в тюрьму, либо будут убиты. Это горе для крымско-татарского народа, для всего крымского сообщества. И от этого они никогда не отмоются, ни они, ни их дети», – предупредил Ниметуллаев.

Он подчеркнул, что никто из крымских татар Херсонской области, которая сегодня российская территория, не поднялся на призывы меджлиса и не стал воевать.

«Они тоже говорили о том, что здесь 7-8 тысяч крымских татар, которые по одному щелчку встанут с автоматами. Но мы же убедились в том, что это все не так. Даже те, кто за ними уехали, теперь сожалеют об этом», – указал Ниметуллаев.

«Конечно же, они не будут помогать своим соотечественникам. Простой пример – 3 мая 2014 года, когда народ поверил Ислямову и Джемилеву, вышел на границу их встречать. Люди нарушили закон, им выписывали штрафы. А в этот момент Джемилев получает гранты и раздаёт их «небесной сотне». А своим крымским татарам почему не раздал? И здесь этот вопрос исчерпан – мы для них просто использованный материал», – заключил общественник.

Советник главы Крыма Рефат Дердаров добавил, что конкретные примеры говорят – помощи от меджлиса не будет, никому и никакой.

«Есть человек, который вернулся из Херсона в Крым. Его в 2014 году заманили, многодетная семья, пообещали много всего. Сейчас он вернулся ещё беднее, чем был. И что он нам сказал, как там? В общем, нецензурно, но если перевести – сидите дома. Мы отслеживали, когда была мобилизация, как запудрили мозги людям, они уезжали с детьми, многое им там обещали. Сегодня это только бла-бла. Есть такие ребята, которые сели. Встречаю случайно семью, вот муж был в нацбатальоне, что они, помогают? На булку хлеба никто денег не даст», – подчеркнул Дердаров.