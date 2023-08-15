Чубаров с подельниками подвели под тюрьму и бросили своих крымских земляков

Любовь Смирнова .  
15.08.2023 18:03
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, экстремизм


За последнее десятилетие лидеры экстремистского меджлиса не раз использовали крымско-татарский народ в своих целях, а после – даже не думали оказать помощь тем, кто из-за них пострадал. За участие в незаконных нацбатальонах несколько десятков человек получили серьезные тюремные сроки, но они в свое время поверили призывам меджлиса.

Об этом заявил советник врио главы Херсонской области, зампред общественной организации «Къырым бирлиги» Рустем Ниметуллаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За последнее десятилетие лидеры экстремистского меджлиса не раз использовали крымско-татарский народ в своих целях,...

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Он напомнил, что с 2014 года меджлис пытался подмять крымско-татарскую общественность Херсонщины и выставить это за благо.

«Есть люди, которые действительно попали под влияние и выехали с началом СВО на Украину. А теперь звонят и пишут в социальных сетях с просьбой помочь выбраться из Одессы, из Киева, вернуться в Херсонскую область или в Крым. Они боятся, что на границе их мобилизуют и отправят воевать. То есть – они опять манипулируют молодёжью.
За 9 лет в Херсонской области они же показали, на чем строят своё счастье. Жители получают уголовные дела, потому что в свое время поверили им, пошли на блокаду Крыма, ЛЭП подрывали. А теперь получают по 15-20 лет тюрьмы, страдают наши семьи, наши крымские татары.

Им на сегодняшний день без разницы. И если найдётся 1-2 человека, кто последует призыву, мы их потеряем – либо сядут в тюрьму, либо будут убиты. Это горе для крымско-татарского народа, для всего крымского сообщества. И от этого они никогда не отмоются, ни они, ни их дети», – предупредил Ниметуллаев.

Он подчеркнул, что никто из крымских татар Херсонской области, которая сегодня российская территория, не поднялся на призывы меджлиса и не стал воевать.

«Они тоже говорили о том, что здесь 7-8 тысяч крымских татар, которые по одному щелчку встанут с автоматами. Но мы же убедились в том, что это все не так. Даже те, кто за ними уехали, теперь сожалеют об этом», – указал Ниметуллаев.

«Конечно же, они не будут помогать своим соотечественникам. Простой пример – 3 мая 2014 года, когда народ поверил Ислямову и Джемилеву, вышел на границу их встречать. Люди нарушили закон, им выписывали штрафы. А в этот момент Джемилев получает гранты и раздаёт их «небесной сотне». А своим крымским татарам почему не раздал? И здесь этот вопрос исчерпан – мы для них просто использованный материал», – заключил общественник.

Советник главы Крыма Рефат Дердаров добавил, что конкретные примеры говорят – помощи от меджлиса не будет, никому и никакой.

«Есть человек, который вернулся из Херсона в Крым. Его в 2014 году заманили, многодетная семья, пообещали много всего. Сейчас он вернулся ещё беднее, чем был. И что он нам сказал, как там? В общем, нецензурно, но если перевести – сидите дома.

Мы отслеживали, когда была мобилизация, как запудрили мозги людям, они уезжали с детьми, многое им там обещали. Сегодня это только бла-бла. Есть такие ребята, которые сели. Встречаю случайно семью, вот муж был в нацбатальоне, что они, помогают? На булку хлеба никто денег не даст», – подчеркнул Дердаров.

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