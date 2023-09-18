Чубаров сознательно подставляет крымских татар под аресты через соцсети

Лидер запрещенного в РФ меджлиса Рефат Чубаров распространяет в социальных сетях ролики с призывом присоединяться к экстремистскому нацбату им. Номана Челебиджихана, чтобы ради своей сытой жизни бороться до последнего крымского татарина. Тем временем бывшие участники нацбата получают в Крыму тюремные сроки, оставляя свои семьи без средств к существованию, хотя могут прийти с повинной и избежать заключения.

Как передает корреспондент «Политнавигатора», общественный деятель, юрист Рустем Джанбазов отметил, что меджлисовцам проще призывать в батальон, чем принимать участие в реальных боевых действиях.

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«Как-то батальон в Херсонской области что-то никого никто не встречал из наших военных. Мирных граждан проще всего призывать к необдуманным действиям. Мне вообще очень нравится, когда они с экранов телевизоров призывают к подобным действиям, а сами в этом не участвуют, ни товарищ Чубаров, ни тот же Чийгоз», – подчеркнул он и добавил, что к подобным призывам крымским татарам нужно относиться с пониманием, что это уголовно наказуемое деяние.

«Я хочу предупредить наших соотечественников, кто там ещё каким-то образом подглядывает в сторону Украины – ни в коем случае не обращать внимание на подобного рода призывы. А если имели место подобные случаи, то незамедлительно обратиться в соответствующие органы правоохранительные и заявить об этом добросовестно и добровольно, что участвовал, либо кто-то предложил», – пояснил Джанбазов.

По его словам, заявление нужно подать в ближайшее отделение управления ФСБ либо МВД об участии в незаконном военном формировании.

«Что человек признаёт вину, добровольно раскрывает обстоятельства нахождения, и это подразумевает под собой освобождение от уголовной ответственности за данное преступление в случае, если у него за период действия не было других составов преступления. Естественно, в правоохранительных органах не получится уже свои условия диктовать, но сам факт, то есть законодательный механизм есть. И если хоть какие-то предпосылки у людей на этот счёт имеются, лучше предупредить. А если уже вляпались, то не поздно, скажем так, и отмыться», – заключил юрист.