02.06.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Крым, Политика, Россия, Украина
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Чубаров: Сторонники Украины в Крыму готовы страдать без воды в надежде, что России будет еще хуже


Украинские патриоты в Крыму готовы страдать из-за водной блокады, устроенной Киевом полуострову, поскольку им придает силы уверенность, что перекрытие воды создает огромные трудности для России и приближает возвращение Крыма под контроль самостийников.

Об этом в эфире телеканала «ICTV» заявил лидер запрещенного в РФ Меджлиса, экс-депутат Верховной рады Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень интересно знать, какое отношение у них (у крымчан – ред.) в частности к проблеме водоснабжения из Украины? Потому что, как обычно, это может быть и темой спекуляции по отношению к Украине – в действительности это ваши люди, а вы их лишаете, в том числе, полноценного водоснабжения», – прозвучал вопрос.

«Сказать, что все люди одного мнения – я не могу говорить. При том, что российские оккупанты всегда создают таких людей, находят их, воспитывают. Скажем, последняя их попытка провести так называемое виртуальное заседание Совбеза, когда они привлекли из Крыма – вот это вам украинская часть, вот это крымско-татарская, показала то, что русские очень манипулируют и спекулируют на таких подходах», – заранее «подстраховался» Чубаров.

«Но подавляющее большинство, если я говорю про крымских татар, абсолютное большинство крымских татар понимают, что любые проблемы, какие бы они не переживали, имеют один источник происхождения – это оккупация. И люди понимают, что для деоккупации им надо вытерпеть всё, что с ними происходят», – заверил меджлисовец.

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