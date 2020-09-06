06.09.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Д.Б., Крым, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Чубаров стыдит депутатов: Уклоняются от позиции по Крыму


Многие украинские политики словно забыли о потере Крыма.

Об этом в эфире телеканала «ATR» заявил глава запрещенного в РФ меджлиса Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мне бы хотелось, чтобы политики и, в первую очередь, народные депутаты понимали, что восстановления ни одной из сфер жизнедеятельности общества невозможно в той ожидаемой мере и настолько успешно, как хотело бы общество, пока мы не восстановим территориальную целостность украинского государства.

И в этом своём представлении, мне кажется, многие депутаты уклоняются от демонстрации своей позиции. Проще говорить о дорогах своей области. Это правильно, это надо говорить, необходимо говорить о подготовленности школ к новому учебному году. Много о чём можно и надо говорить…

Это всё может решиться только тогда, когда мы выйдем из состояния российско-украинской войны», – заявил Чубаров.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть