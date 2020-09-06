Чубаров стыдит депутатов: Уклоняются от позиции по Крыму

06.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Многие украинские политики словно забыли о потере Крыма.

Об этом в эфире телеканала «ATR» заявил глава запрещенного в РФ меджлиса Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне бы хотелось, чтобы политики и, в первую очередь, народные депутаты понимали, что восстановления ни одной из сфер жизнедеятельности общества невозможно в той ожидаемой мере и настолько успешно, как хотело бы общество, пока мы не восстановим территориальную целостность украинского государства.

И в этом своём представлении, мне кажется, многие депутаты уклоняются от демонстрации своей позиции. Проще говорить о дорогах своей области. Это правильно, это надо говорить, необходимо говорить о подготовленности школ к новому учебному году. Много о чём можно и надо говорить…

Это всё может решиться только тогда, когда мы выйдем из состояния российско-украинской войны», – заявил Чубаров.