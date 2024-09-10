Чубаров требует распада России ценой ядерной войны

Вадим Москаленко.  
10.09.2024 10:45
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Русофобия, Украина


«Деколонизация» России не может быть противопоставлена угрозе ядерного оружия. Запад должен сам что-то придумать, если так этого боится.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил главарь запрещенного в РФ «меджлиса крымско-татарского народа»  Рефат Чубаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора». Он прокомментировал один из аргументов западных политиков, которые боятся распада России, что неизвестно, в чьих руках окажется ядерное оружие.

«Деколонизация» России не может быть противопоставлена угрозе ядерного оружия. Запад должен сам что-то придумать,...

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«Я не осмеливаюсь брать на себя какие-то рецепты, как решить этот вопрос… но международное сообщество, ведущие международные институции могут найти эффективный механизм для того, чтобы избежать этой угрозы или, наоборот, решить вопрос относительно избегания угрозы от российского ядерного оружия.

Я просто хочу сказать о том, что право, естественное неотъемлемое право народов, которые порабощены в России, которые вместе со своими землями против их воли включены в состав Российской империи, их право не может быть противопоставлено угрозе ядерного оружия! Это абсолютно разные вещи. Я понимаю, что и мир не может встать под угрозу уничтожения, но здесь надо искать пути», – вещал Чубаров.

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