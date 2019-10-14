Чубаров требует срочно покончить с Донбассом, чтобы наступать на Крым

14.10.2019, Киев, Максим Карпенко

«Война» Украины и России закончится на территории Крымского полуострова – там, где она, якобы, и началась.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала ATR заявил главарь запрещенной в РФ группировки Меджлис Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Чубарова, украинская власть должна скорее определиться со статусом Крыма – закрепление в Конституции «национально-территориальной» автономии, считает главарь Меджлиса, поможет «возвращению» Крыма на Украину.

«Ни команда в целом, ни, к сожалению, президент, еще не уяснили для себя, что Крым не только в контексте крымско-татарской автономии, а и как часть украинской территории, как территория, с которой началась российская агрессия и война против Украины, как территория, освобождением которой должна закончиться война российская против Украины.

Отсутствие видения реальных механизмов у власти по возвращению Крыма, не должно быть основанием, чтобы отвергать то, что мы предлагаем.

Потому что мы считаем, что предлагаем возможность привлечения широкого пласта международного права – это право коренных народов на свою землю, свое самоопределение», – заявил Чубаров, опять опровергнув тезис майданных историков о первоначальном заселении Крыма древними украми.

Его поддержала «волонтер», помогавшая боевикам в Донбассе, Диана Макарова. Она заявила о планах «вернуться» в Крым «на танках».

«Наша армия, если она сейчас в таком состоянии будет воевать на два фронта, она порвется. Другое дело, что наша армия сейчас сидит в тылу.

Наша армия по первому зову выйдет так, как она вышла в 14-м году. Это будет, возможно, меньше народа, но это будет отборнейший народ.

Выйдет столько народа, что мы даже не представляем. Дай Бог, чтобы хватило вооружения и боекомплекта.

Ну и, если говорить о Крыме – то, к сожалению, только на танках», – бредит Макарова.