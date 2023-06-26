Чубаров убегал от крымских татар в кулуарах гаагского суда по иску Украины к РФ

Международный суд ООН в Гааге в январе следующего года вынесет решение по делу «Украина против России», которое было инициировано украинскими властями еще в январе 2017 года.

В числе прочего, Киев обвиняет российские власти в “систематической и целенаправленной расовой дискриминации крымских татар и этнических украинцев в Крыму”, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Рассмотрение иска по существу проходило с 6 по 14 июня в Гааге. Крым на заседании представляли члены Духовного управления мусульман Крыма, Общественной палаты Крыма и национально-культурных автономий. Сторону обвинения – три представителя Украины, в их числе беглый лидер экстремистского меджлиса Рефат Чубаров, и американских фондов.

«Стратегия была так выстроена, что они пытались взять шантажом судей. Они говорят: вы будете несправедливым судом, если примете сторону России, и завтра уже российские войска могут быть на территории Голландии. Эти вещи, когда озвучиваются, кажется, что это люди действительно с тронутым мышлением. Весь судебный процесс с их стороны, адвокаты, проживание в Голландии – всё это финансируется Америкой, и они это не скрывают. Там вообще все юристы были, и только три украинца. Один из них – это Рифат «чубаренко» Чубаров. Остальные представители США, которые несли именно лозунги, что вы нарушите все конвенции, вы нарушите все права, если поддержите Россию. Одним словом, фактов, цифр, каких-то фотографий, документальных историй не было, и всё обвинение выстраивались на факте арестов челнов запрещённой в России организации меджлис и сторонников, которые хотели подорвать газопровод, непосредственно призывали к бунту против России. По факту, обычные крымские тары в их словах вообще не звучат», – подчеркнул в эфире «Крым 24» член Общественной палаты Крыма Ибраим Ширин.

В ответ на декларативные обвинения Крым предоставил полный перечень данных о поддержке крымских татар, начиная от указа президента РФ о реабилитации, государственного статуса крымско-татарского языка, национальных редакций и СМИ, заканчивая мемориалом на станции Сирень и увековечивании героев Великой Отечественной войны.

«Когда судьи видят эти все вещи, ты понимаешь, что судьи действительно удивляются, что на самом деле Крым другой. К сожалению, они находятся в информационном вакууме, который им даёт Украина», – добавил Ширин.

Что касается самого Чубарова, то на заседании он предпочитал не сталкиваться с земляками и избегать прямых контактов.

«Что такое Чубаров – это, прежде всего, закомплексованный человек, который всегда может оскорблять тебя в соцсетях, но когда видит твои глаза, быстро убегает, что его и поймать невозможно. Я пытался на заседании суда в Гааге смотреть на него, потом на переменах в заседании специально стоял по центру зала и смотрел на него пристально. Потому что я ждал ответа, если ты мужчина, ты должен подойти, и что у тебя внутри – хоть как-то сказать, ну хоть взглядом дать понять. По факту я видел, что он просто боится. Это говорит, что это трус, который бросил свой народ, фактически предал его», – отметил Ширин.

Он заявил, что считает Чубарова заказчиком убийства своего брата Норика Ширина, которого в декабре 2006 года нашли в автомашине с перерезанным ритуальным способом горлом. Норик Ширин набирал популярность как молодежный лидер крымских татар, не подконтрольный меджлису и продвигающий идеи объединения с народами Крыма. Исполнитель заказа был застрелен на территории Узбекистана.

«Вы знаете, что для меджлиса это было удобно, они всегда разделяли народ, всегда делали так, чтобы крымские татары ругались в Крыму с другими народами. И к чему это привело, какие результаты работы у запрещённой организации меджлис? Никаких результатов, только беды, только проблемы, и всех, кто пытался думать и делать иначе, убрали физическим путём. И поэтому на сегодняшний день Рефат Чубаров говорит, что крымские татары готовы встать на войну методом партизанского движения. Вы представляете, что это такое? Это фактически он нас, крымских татар, уже даже не спрашивает, его тут 10 лет не было, а заявляет о нас такое в мире и сталкивает нас лбами с крымчанами, с Россией. Хотя Мы все знаем, что курултай (народный съезд) единогласно проголосовал за сотрудничество с Россией», – подчеркнул Ширин.