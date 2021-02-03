Чубаров устроил дикую истерику и намекнул на старческий маразм у Кравчука

03.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Действующая власть должна навести порядок среди своих престарелых советников, таких, как первый президент Украины Леонид Кравчук, предложение которого вынести вопрос Донбасса и Крыма на всеукраинский референдум представляет собой опасность для «незалежности».

Об этом в эфире канала «Общественное Крым» заявил главарь запрещенного в России Меджлиса, русофоб Рефат Чубаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы знаете, за что некоторых наших граждан судят и дают такие продолжительные сроки в «оккупированном» Крыму? За то, что они посягают на территориальную целостность Украины (оговорка, имеется в виду РФ – ред.) Меня заочно сейчас в Симферополе судят по двум статьям. И обе статьи за то, что мы защищали Крым как украинскую территорию. Одна статья из них про то, что я как будто бы своими действиями несу угрозу территориальной целостности российского государства, так как они считают Крым своей землей.

Там, в оккупированном Крыму, только за лайк мысли о том, что давайте подумаем, помиримся с братьями украинцами, давайте вернем Крым, а может быть, там будет совместное управление Крымом, людей кидают в тюрьмы. Вы понимаете, что происходит в той стране, куда Кравчук не исключает, что может передаться крымская земля, украинская земля», – истерил Чубаров.

«Допустить, во время войны допустить, что можно собственную территорию, которая оккупирована агрессором, уступить через референдум этому агрессору? Это просто поставить (я не преувеличиваю, я просто очень разъярён, но эта злость имеет основание!), это просто поставить не под сомнение, а под угрозу саму украинскую независимость!

Вы представляете, что сейчас происходит? Война России против Украины! И один из видных политиков говорит, а давайте проведем референдум. Нет, я уверен, что большинство скажет, что Украина целостная, Крым это Украина, это даст нам силы. Да у тебя что, нет других сил? Кого ты тут хочешь обдурить?» – кричал меджлисовец.

Немного успокоившись, он назвал высказывание Кравчука ударом по «крымской платформе» и добавил, что теперь ему придётся успокаивать международных партнёров, которые вынуждены страдать из-за антироссийских санкций, введённых ими в поддержку позиции Украины по Крыму.

«Будем доводить это до общества, но в первую очередь, я лично буду успокаивать наших международных партнеров, которые, занимая принципиальную позицию по поддержке территориальной целостности украинского государства, они переубеждали свое общество, потому что их страны теряли, теряли очень много из-за санкций и всего остального. Они поддерживали Украину для того, чтобы Кравчук вылез и сказал, а мы сейчас проведем торги?» – возмущался Чубаров.

«Я хотел бы сказать, что это определённый удар и по идее «крымской платформы». Действующая власть должна навести порядок среди своих советников. Слушайте, если советники, может быть из-за вопроса своего возраста, при всем моем уважении к возрасту Леонида Макаровича, но нельзя так подставлять государство, тут ключевое слово государство, Украина», – подытожил свой спич главарь Меджлиса.

Так, ранее Леонид Кравчук предложил провести всеукраинский референдум по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и российского Крыма.

«Наиболее болезненный сегодня вопрос Донбасса и Крыма… Речь идет о мире и войне, о жизни и смерти, редко бывает, чтобы так глубоко расходились люди, а они расходятся. Поэтому, возможно, нам нужно будет вынести (на референдум – ред.) для того, чтобы люди сказали, как должна быть организована жизнь в тех регионах, которые сегодня не контролируются Украиной, но являются украинскими территориями», – сказал Кравчук в эфире телеканала «Украина-24».