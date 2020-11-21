21.11.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Крым, Политика, Украина
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Чубаров устроил публичную грызню с Куницыным из-за татарской автономии


Главарь запрещённой в РФ группировки меджлис, экс-депутат Верховной рады Рефат Чубаров подверг критике бывшего премьер-министра Крыма и экс-губернатора Севастополя, а ныне – советника главы Офиса президента Украины Сергея Куницына.

Поводом для недовольства Чубарова стало недавнее выступление Куницына в эфире меджлисовского телеканала ATR, где тот подверг сомнению лоббируемую меджлисовцами идею «крымско-татарской автономии», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вчера после того, как увидел возмущённое обсуждение в социальных сетях, я прослушал всю вашу передачу с Сергеем Куницыным (бывший премьер-министр Крыма и экс-губернатор Севастополя, ныне – советник главы Офиса президента Украины – ред.) и обратил внимание, что он, как Путин избегает слова «Навальный», я не сравниваю сейчас «Навальный» с «Меджлисом крымско-татарского народа». Но просто наши некоторые политики берут привычку тех правителей, которые думают, что непроизнесение чего-то устраняет само явление.

Я вчера не увидел ни одного раза, чтобы он говорил о встрече Меджлиса крымско-татарского народа с руководителями нашего государства, о позиции Меджлиса. Он всё время говорит собирательно о крымских татарах, каким-то образом абсолютно уходя от обозначения Меджлиса как субъекта коренного народа Крыма, как представительного органа, мне показалось, в этом тоже есть какая-то причина», – пожаловался Чубаров.

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