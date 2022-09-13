Чубаров уверяет, что крымчане якобы с нетерпением ждут прорыва ВСУ в Чонгар

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Новости Украины

Жители Крыма якобы с нетерпением ждут прорыва украинской армии в село Чонгар,.

Об этом заявил заочно осужденный в 2021 году к шести годам тюрьмы главарь запрещенного в РФ экстремистского «меджлиса крымскотатарского народа» Рефат Чубаров.

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«Успехи ВСУ в Харьковской, Херсонской областях не остались без внимания в Крыму. Крымские татары, украинцы звонили мне из Крыма и говорили, что радуются и очень хотят, чтобы следующий прорыв произошел в направлении Чонгара», – уверяет Чубаров.

Село Чонгар, расположенное на одноименном полуострове, – последний населенный пункт на трассе, ведущей из Харькова в Симферополь, перед мостом в Крым.

«Крымчане говорят: не забывайте, что мы тоже очень ждем», – добавил Чубаров.

Напомним, Зеленский заявил, что за почти две недели сентября ВСУ захватили более 6 000 км квадратных территории Украины, ранее подконтрольных ВС РФ. По состоянию на сегодняшнее утро украинский батальон имени Кульчицкого зашел в Святогорск Донецкой области.