Чубаров ворчит на Макрона в эфире ТВ

18.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Франция и Германия в эти дни, когда президент Украины Владимир Зеленский находится с визитами в этих странах, устраивают «большую игру» и пытаются навязать украинскому руководству свое видение выхода из кризиса на Донбассе.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил депутат Верховной Рады, глава запрещенного в РФ меджлиса Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Чубаров считает, что Украина не может идти ни на переговоры с Донецком и Луганском, а также с Россией.

«Сейчас в эти два дня в Париже и Берлине, вроде бы, будут формировать украинскую позицию такую, которая будет устраивать минимум два ведущих государства Европейского Союза – Францию и Германию…

Вообще, любой разговор, где от нас требуют каких-то жестов, символов, которые бы предоставляли возможность сесть за стол переговоров с Россией, если этими жестами и символами с нашей стороны не звучит требование территориальной целостности украинского государства в ее международно признанных границах, включая Автономную республику Крым и город Севастополь, я считаю, это уже проигрыш.

Я сейчас ничем не хочу укорять президента Украины, но он в одном месте ощутил уже эту угрозу, когда сказал, что никаких переговоров с сепаратистами быть не может.

Но почему должны быть переговоры с Путиным, если наши партнеры, в частности Франция и Германия, не будут требовать в виде условия для переговоров соблюдения двумя сторонами – и Украиной, и Россией – международного права и уважения к территориальной целостности друг друга?

Я думаю, что сейчас началась большая игра – президенту Зеленскому, а, тем более, украинскому народу нужно быть очень внимательными к тому, что нам предлагает Запад», – заявил Чубаров.